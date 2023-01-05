鷹眼意外︱謝洛美維納自拍報平安　Marvel眾星暖心留言齊撐康復

Marvel「鷹眼」演員謝洛美維納（Jeremy Renner）1月1日遭鏟雪車輾過、拖行數百米重傷，經過兩次手術後，情況仍然危殆。昨日（4日）謝洛美維納於社交媒體上載一張自拍照，表示「感謝大家的關心之言，我傷得太重無法打字，但仍然為大家送上愛意」，向影迷報平安。相片中，謝洛美維納雙眼仍然紅腫，左側面頰有明顯瘀紅傷痕，但在相片中仍然保持微笑。

謝洛美維納於社交媒體上載自拍報平安。（謝洛美維納IG圖片）

謝洛美維納上載相片後，一眾Marvel「好戰友」立即留言祝福，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）留言：「祝迅速康復，向你送上愛意！」；「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）則留言：「堅韌不拔！愛你噢兄弟！」；「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）亦留言：「繼續為你祈禱呀兄弟！」

雷神、美國隊長及星爵三位好戰友紛紛留言支持。（imdb）

「鷹眼」謝洛美維納的一眾好戰友，包括「雷神」基斯咸士禾夫、「美國隊長」基斯伊雲斯、「星爵」基斯柏特均有留言支持。（謝洛美維納IG留言截圖）

除了一眾Marvel好戰友外，亦有不少荷里活巨星及創作人留言撐康復，由《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）開始執導《雷神奇俠》系列的導演Taika Waititi、型男演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）、西班牙國寶級影后彭妮露古絲（Penélope Cruz）及Vanessa Hudgens等亦有留言支持。