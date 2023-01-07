阿凡達︰水之道︱占士金馬倫爆第三集絕密細節︰火系納美星人登場

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），電影繼續由占士金馬倫（James Cameron）執導，並於去年12月15日在香港上映。《阿凡達：水之道》在前作建立的潘多拉星基礎背景下，繼續對星球及納美星人族群進行擴展，繼「森林系」部族Omaticaya後，推出了「水系」納美部落Metkayina。在占士金馬倫的鏡頭下，森林系與水系納美族人均代表了和平與包容，縱然兩族的戰鬥力均非常剽悍，但在沒有戰鬥的必要下，並不會選擇開戰。

《阿凡達》首兩集中，不論森林系與水系部落中，均展現了和平與包容的一面。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

據外媒報道，近日占士金馬倫接受訪問時，驚喜透露早前已宣布拍攝完畢的《阿凡達3》絕密細節，他表示《阿凡達3》將會：「發掘與我已經開發以外不一樣的文化，『火系』將會由『灰燼人』作為代表。我期望從另一個角度呈現納美星人，因為直到現在，我只向觀眾呈現他們良善的面貌。」

占士金馬倫首度公開《阿凡達》第三集的絕密劇情細節。（Getty Images）

占士金馬倫亦進一步解釋他在《阿凡達3》的角度：「在電影的初階段，出現了人類非常負面的例子及納美星人非常正面的例子。」他續指：「在《阿凡達3》裡，我們會採取相反的做法。我們將會繼續開發（潘多拉星）這個新世界，同時繼續一眾主角的主線故事。我可以說最後的部分將會是最佳的部分。此前的（劇情），只是一個鋪墊出主菜的擺盤。」

占士金馬倫已完成了《阿凡達3》的拍攝。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

目前，占士金馬倫已完成《阿凡達3》的拍攝及製作，早前亦宣布將於2024年12月20日上映。據《阿凡達》的規劃，系列將會發展到第五集，更有機會帶納美星人到地球。電影的監製Jon Landau曾對傳媒表示：「在《阿凡達5》會有一個部分，將納美星人帶到地球。我們將會令觀眾大開眼界，令女主角Neytiri大開眼界，看看地球上的原貌。」

占士金馬倫用盡首兩集《阿凡達》打造潘多拉星的景觀。（《阿凡達：水之道》電影劇照）