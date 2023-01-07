《無名指》鮑起靜與許恩怡演婆孫　「唔似媽媽咁斯文好活潑」

親情勵志電影《無名指》，今日（7/1）正式開鏡拍攝。電影由郭富城、梁詠琪、鮑起靜、譚耀文、許恩怡主演，其中城城跟鮑姐更是第三度但演母子，而鮑姐最開心今次有個又靚又精靈，柏安妮女兒許恩怡做自己孫女。

主演勵志親情電影《無名指》的郭富城、梁詠琪、鮑起靜、譚耀文、許恩怡等一同出席開鏡禮。（梁碧玲 攝）

鮑姐見到傳媒便開心同大家介紹戲中的孫女許恩怡。鮑姐：「好開心有個咁靚咁乖嘅孫女，我認識她媽媽是是好斯文，但她完全不似媽媽，好活潑好得意。」

鮑姐與許恩怡於《無名指》開鏡禮上受訪，鮑姐向大家介紹她在戲中又靚又精靈的孫女許恩怡。（梁碧玲 攝）

許恩怡笑指早前在一個聚會，率先見到嫲嫲。「我們事前有出席一個聚會，介紹完就知她將會演我嫲嫲，好開心。套戲雖然會比較沉重，但我們兩嫲孫的戲份就好開心。」鮑姐強調是淚中有笑，非常真實的人生。

鮑姐表示與許恩怡的兩嫲孫的戲份淚中有笑，是非常真實的人生。（梁碧玲 攝）

對於第三度演城城媽媽，鮑姐指默契十足。「同城城好有默契，好合拍，先後在《浮城》及《麥路人》都演阿媽，今次最多對手戲，亦鬧得最多。呢個仔係抵鬧，掉低自己阿媽同女唔理，但其實內心都係錫佢。」

鮑姐繼《浮城》與《麥路人》後，第三度飾演城城的媽媽。（梁碧玲 攝）

至於面對郭富城，許恩怡坦言會有壓力。「圍讀好緊張，但只要講一、兩句對白就好易投入。我有看他們的電影，睇完先識驚，但更加體會自己是幾咁幸運。之前每日在家讀對白練咬字，媽媽就算做緊家務聽到我發音不正確就會糾正，所以她都她熟悉我的對白。」

許恩怡坦言初時面對郭富城會有壓力。（梁碧玲 攝）