《窄路微塵》6位新導聯合謝票　曾慶宏︰一於撐到佢唔使告急

由張繼聰、袁澧林主演的電影《窄路微塵》，開畫日票房不濟只得15萬，更遭戲院刪減場次。隨後在張繼聰及袁澧林呼籲下，票房微升，上畫16日收455萬。由於《窄路微塵》導演林森身在英國一直未能出席謝票，於是六位新晉導演提議聯手，於今日（7/1）幫林森出席謝票場，其中發起今次活動，《過時‧過節》導演曾慶宏表示：「好嘅電影唔好等告急先撐，一於撐到佢唔使告急吧！」

六位新導演跟現場觀眾合照。（電影公司提供）

六位香港新導演今日（7/1）聯袂出席《窄路微麈》謝票場，當中包括《過時·過節》曾慶宏 、《正義迴廊》何爵天、《燈火闌珊》曾憲寧、《白日青春》劉國瑞、《流水落花》賈勝楓及《年少日記》卓亦謙。

六位導演左起︰《白日青春》劉國瑞、《燈火闌珊》曾憲寧、《流水落花》賈勝楓、《年少日記》卓亦謙、《正義迴廊》何爵天及《過時·過節》曾慶宏。（電影公司提供）

發起今次活動的曾慶宏導演表示：「好嘅電影唔好等告急先撐，一於撐到佢唔使告急吧！林森加油！香港電影加油！」至於憑電影《正義迴廊》剛剛衝破4000萬票房的導演何爵天表示：「唔好等，快啲入場睇戲！一定要撐香港電影！」

隨後又去支持《白日青春》的優先場謝票。（電影公司提供）

轉頭又去支持《正義迴廊》。（電影公司提供）

導演林森身在英國，得知六位同屬新導演的結集力撐自己，一到哽咽回應︰「我又好想喊啦，多謝大家！好感動咁多位都係四字成語（戲名）的導演來支持我部《窄路微塵》，的確好難得，好少機會同一年，有這麼多新導演各自有自己一部戲，可以上畫同大家見面，完全收到大家的支持。希望大家支持《窄路微塵》之餘，都支持這班新導演的作品，戲院見！」