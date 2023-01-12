黑暗榮耀｜宋慧喬極淡妝出鏡與初出道冇分别　海報竟暗藏驚人細節

由宋慧喬、李到晛主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）上架10日便成為點播排行榜的冠軍位置，而宋慧喬在劇中的憔悴造型及暗黑形象都獲得一致好評。劇集圍繞校園欺凌，宋慧喬飾演的女主角用了18年策劃一場復仇大戰有不少劇迷都推測劇情去向，但其實海報暗藏了不少玄機。

《黑暗榮耀》上架後大獲好評，更登上全球非英語劇集的榜首位置！（《黑暗榮耀》海報）

《黑暗榮耀》由《太陽的後裔》與《鬼怪》編劇金銀淑執筆，宋慧喬首次挑戰暗黑復仇角色。劇情主要集圍繞校園欺凌，講述宋慧喬飾演的女主角文同珢在高中被朴涎鎭（林智妍飾）一行人霸凌與嚴重虐待，更被電髮棒燙手腳，留下永不磨滅的身心創傷。18年來，文同珢策劃縝密的復仇計畫，目的要霸凌五人幫復出代價。她靠著驚人的意志，逐步展開復仇。

宋慧喬在劇中以近素顏的淡妝出鏡，獲得劇迷驚艷凍齡狀態與初出道沒有太大分別。（《黑暗榮耀》劇照）

角色個人海報的隱喻

在首集，文同珢的房東老太太表示天台上白色的花是「魔鬼的號角」，白色喇叭花朝天仰著頭姿態有些傲慢，只會在晚上散發香氣，比喻像魔鬼一樣在做壞事，但其內心是善良。而「天使的號角」黃色的喇叭花卻相反，暗示生長在無憂無慮的世界中，但做盡魔鬼般的壞事。

河度領（鄭成日飾）的角色海報最為特別，背後的花明明是白色，但花開口朝下，推測他在第二季有可能會協助文同珢復仇。（《黑暗榮耀》海報）

在角色個人海報中，劇中的善良角色背後都有「白色的魔鬼號角」，而霸凌五人幫則是「黃色的天使號角」。值得留意的是，河度領（鄭成日飾）背後的花明明是白色，但花開口朝下。這裡推測雖然河度領是朴涎鎮的丈夫，但當他發現妻子竟然表裡不一，在第二季有可能會改變陣營，協助文同珢復仇。

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除了角色個人海報，在另一概念海報亦暗藏大量玄機。宋慧喬飾演的文同珢坐在滿佈「魔鬼的號角」的樹下，而白色喇叭花的花語除了有愛情永固，還代表頑強的生命力，象徵了文同珢經歷了傷痛仍堅持的精神。

概念海報暗藏多個驚人細節。（《黑暗榮耀》海報）

綠色高跟鞋

如果大家細心留意這張海報，樹上掛著大量物件。散落在樹上的綠色高跟鞋共有3對，這代表了擁有同款高跟鞋的有三人，包括文同珢、朴涎鎮及空姐崔惠程。而殺死孫慏梧的就是高跟鞋的主人，但真兇就要留待第二季才揭開。

文同珢、朴涎鎮及空姐崔惠程都擁有同一雙綠色高跟鞋。（《黑暗榮耀》劇照）

不過被殺的孫慏梧一直都未染有毒癮的畫家李蓑羅賣家，其中一幕李蓑羅在家中疑似精神崩潰時，畫下了巨型綠色高跟鞋，疑似暗藏不可告人的秘密。

李蓑羅在家中疑似精神崩潰時，畫下了巨型綠色高跟鞋。（《黑暗榮耀》劇照）

而樹上的藍色布鞋是文同珢高中時期所穿的鞋，更曾穿著布鞋到天台想要自殺。捲髮棒就代表了朴涎鎭在高中時霸凌文同珢的「兇器」，亦是令文同珢討厭夏天時疤痕又痛又癢。

宋慧喬一改浪漫愛情劇女主角形象，首次挑戰暗黑復仇角色，一致獲得極高評價。（《黑暗榮耀》劇照）

至於手術刀就是代表甘願成為文同珢劊子手的男主角朱如炡（李到晛飾），而海報中文同珢身旁的圍棋就代表了復仇，文同珢為了復仇特別去學圍棋，以此來跟河度領對弈。

朱如炡（李到晛飾）在第二季黑化。（《黑暗榮耀》劇照）

朱如炡甘願成為文同珢劊子手。（《黑暗榮耀》劇照）

河度領於第二季有可能會協助文同珢復仇。（《黑暗榮耀》劇照）

樹上還有代表李蓑羅的「畫筆」、代表偏袒霸凌五人幫的班主任的金色手錶及代表全宰寯精品店的「購物袋」。另外，海報頂部的太陽和月亮就分別代表了劇中經常提及到的「永夜」和「永晝」，朴涎鎭指自己一直都活在「永晝」，可惜海報中的太陽卻非常黯淡，似乎暗示了朴涎鎭的命運將會步入黑暗時期。