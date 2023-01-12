兒子可否不要走︱曉治積曼愛妻27年零緋聞　仔女非親生一樣錫到燶

電影《兒子可否不要走》（The Son），由奧斯卡金像編劇Florian Zeller自編自導，曉治積曼（Hugh Jackman）、羅娜丹（Laura Dern）及雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，電影將於1月12日在香港上映。

《兒子可否不要走》將於1月12日在香港上映。（電影公司提供）

男主角曉治積曼憑《兒子可否不要走》入圍本屆金球獎「最佳男主角」獎，此前曾經憑《孤星淚》（Les Misérables）首度封帝，亦兩度入圍歌舞/喜劇類「最佳男主角」，令他在本屆再次得獎呼聲極高。

曉治積曼憑《兒子可否不要走》提名本屆金球獎「最佳男主角」獎。（Getty Images）

曉治積曼曾經憑《孤星淚》於金球獎封帝。（《孤星淚》電影海報）

《兒子可否不要走》以一段三代父子關係，道出最難解難離的家庭價值，父子之間的情感在導演的鏡頭下，既細膩深情、又矛盾複雜，為每位觀眾帶來強烈的情感激盪。故事講述曉治積曼飾演的律師彼德事業有成，但家庭生活卻處理得相當混亂，他與新婚妻子（雲妮莎卻比 飾）剛誕下兒子，但與前妻（羅娜丹 飾）育有的兒子尼古拉斯卻正處於青春期的反叛階段。

曉治積曼於《兒子可否不要走》裡，嘗試與處於青少年反叛期間的兒子修補關係，帶他返回正途。（《兒子可否不要走》電影劇照）

曉治積曼與雲妮莎卻比於《兒子可否不要走》裡飾演夫妻。（《兒子可否不要走》電影劇照）

曉治積曼與羅娜丹於電影中，飾演一對離婚夫婦，育有一名兒子。（《兒子可否不要走》電影劇照）

尼古拉斯自覺與朋輩格格不入，與社群疏離之餘亦缺乏安全感，更因此而逃學多時、荒廢大好前途與作為詩人的夢想。面對兒子，彼德因為愛責任而竭力帶兒子返正途，同時發現自己與年邁的父親（安東尼鶴健士 飾）仍有數十年未解的心結。

曉治積曼於《兒子可否不要走》裡，竭力帶兒子返回正途，重新融入群體。（《兒子可否不要走》電影劇照）

曉治積曼與安東尼鶴健士在電影中飾演父子。（《兒子可否不要走》電影劇照）

曉治積曼於《兒子可否不要走》的演出固然入木三分，將一位問題父親演繹得非常出色。而在現實生活中，曉治積曼則是荷里活出名的好老公兼好爸爸，他與妻子Deborra-Lee Furness成婚27年，二人膝下育有兩名子女。曉治積曼與Furness於拍攝電視劇期間認識，對方比他年長13年，而且曉治積曼當時亦只是一名寂寂無名的演員，名氣遠不及對方。

曉治積曼與妻子Deborra-Lee Furness舊照。（曉治積曼IG圖片）

然而他在認定對方為長相廝守的對象後，縱使妻子到今天年華老去，亦未有變改。曉治積曼結婚以來，從來沒有傳出緋聞或婚姻危機，縱使演藝事業繁忙，仍堅持帶同妻子出席大小頒獎典禮及作品首映活動，二人多年來在紅地毯上留下了不少恩愛畫面。

曉治積曼經常攜同妻子Deborra-Lee Furness出席大小頒獎典禮及首映禮。（Getty Images）

曉治積曼對妻子一往情深，經常大晒恩愛。（Getty Images）

Deborra-Lee Furness對曉治積曼亦然。（Getty Images）

除了好老公，曉治積曼亦是一位模範父親。曉治積曼夫婦曾經兩度經歷流產，此後決定先後收養一子一女，兒子Oscar Maximillian與女兒Ava Eliot。2016年，曉治積曼與子女於澳洲著名的邦代海灘（Bondi Beach）游泳，期間遇到暗湧，水流將當時年僅15歲的Oscar捲走，而曉治積曼則與救生員協力勇救兒子，過程驚險，幸好最後子女均未有受傷，此後更因此被「超級英雄爸爸」。

曉治積曼及Deborra-Lee Furness將兩位收養的子女視如己出。（Getty Images）