SLAM DUNK｜首位入樽獎學金得主似足宮城　真人經歷劇透結局？

日本人氣漫畫《男兒當入樽》的劇場版電影《THE FIRST SLAM DUNK》，今個星期終於在香港上映！有看過不同版本預告的觀眾，相信都已知今次主角是宮城良田，以其成長故事與湘北大戰山王工業的經典一役互相穿連，除了回憶返晒嚟，亦帶給觀眾一定程度的新鮮感。

《THE FIRST SLAM DUNK》的主角是宮城良田。（劇照）

講起宮城良田，其原型人物為八、九年代著名NBA球員Kevin Johnson及Tyrone Bogues，而今次《THE FIRST SLAM DUNK》的結局中，宮城的經歷竟然似足井上雄彥成立的「入樽獎學金」首屆得獎者並里成，唔通結局一早有劇透？

「入樽獎學金」多年來資助了數十位日本高中生到美國，近日主辦方將他們的經歷結集成書。（網上圖片）

以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀

2008年， 19歲並里成成為「入樽獎學金」的首位得主，到美國就讀一年大學預科，接受更高水平的籃球訓練。（網上圖片）

《男兒當入樽》的日本銷售於於2004年突破1億冊，井上雄彥為回饋社會，成立「入樽獎學金」，每年選拔一至兩名高中球員，保送他們到美國就讀一年大學預科，於當地接受更高水平的籃球訓練。

並里成與宮城良田有不少相似之處。（網上圖片）

2008年首屆得獎者為並里成，當年他在籃球名校福岡第一高等學校就讀，憑獎學金入讀美國South Kent School，畢業回國後效力多隊日本職籃球隊。並里成跟宮城良田有不少相同之處，二人皆出身於沖繩、司職控球後衛、身穿7號球衣、身高較矮小（並里成172cm，宮城良田168cm）等。

只得172cm的並里成，站在外國球員身邊顯得特別矮小。（IG圖片）

最重要的是，《THE FIRST SLAM DUNK》的結局講述宮城良田到美國發展，與山王的澤北榮治再次對決，跟並里成可謂由內到外都似十足，雖然33歲的並里成並非宮城的原型人物，但他的經歷跟電影中的宮城又巧合地相似，不得不令人猜測井上雄彥以並里成為創作參考。