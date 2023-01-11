《鐵達尼號》25周年稱霸票房12載　上映重製版陪大家過情人節

由金像大導演占士金馬倫（James Cameron），打造的史詩式浪漫鉅獻《鐵達尼號》（Titanic）上映25週年，今年二月將帶領全球重新經歷這段渝越生死的愛情故事。顏值巔峰的里安納度狄卡比奧 (Leonardo DiCaprio) 飾演的男主角Jack，及高貴亮麗的琦溫絲莉 (Kate Winslet) 飾演的女主角Rose在鐵達尼號相遇相知，旋即陷入熱戀，無懼世俗階級枷鎖，此生相許。這段至死不渝、賺人熱淚的愛情，成為了永垂不朽的浪漫經典。

電影將於2月9日上映3D重製版。（電影海報）

《鐵達尼號》除以歷久不衰的堅貞淒美愛情故事烙印在世人心底，讚盡口碑外，其票房及獎項成就亦創下不少驚人佳績。《鐵達尼號》在1997年全球公映後以21億8753萬美元累積票房雄霸全球票房冠軍之位足足12年，直至2009年方被同一位導演占士金馬倫以《阿凡達》打破其紀錄。在獎項成就方面，《鐵達尼號》當年更橫掃金球獎、奧斯卡等超過五十項大獎，單在後者已連中十一項，包括最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳原創歌曲等大獎。而導演占士金馬倫更憑《阿凡達》、《鐵達尼號》，及最近上映的神作《阿凡達：水之道》包辦全球十大最賣座電影的第一、第三及第七位（暫列），成為殿堂級票房至尊，不斷以其作品開闢電影新時代，盡顯其前膽性及劃時代的創意。

+ 3

今年情人節，大家又可以跟住Jack及Rose一起 “You jump, I jump.”，與《鐵達尼號：25週年紀念》(全新重製版) 一起重投愛海，再次感受這段可歌可泣的愛情故事！