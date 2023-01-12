專訪｜張敬軒跟王菀之圓夢　與魏浚笙合作︰終於知咩叫中二病

賀歲電影《超神經械劫案下》，到底有幾神經？單看戲名明明沒有上集，都專登加個「下」字就超神經勁搞笑。電影由張敬軒與王菀之（Ivana）這對好拍檔領銜主演，過去兩位合作過歌曲、演唱會甚至舞台劇，唯獨電影未合作過，而這亦是一個契機令二人走在一起圓夢。



張敬軒王菀之一直想在電影上合作，今次終於圓夢。（梁碧玲 攝）

與「靈魂伴侶」的約定

近年張敬軒在歌唱事業已攀上一線地位，是樂壇軒公，人氣爆燈。只是多年來，軒公在電影上都未有代表作，這會否是個人演藝事業上，缺少的一塊，正好待這次機會完整它。張敬軒︰「其實我對電影的感覺好若即若離，這幾年都有些電影找我，但若不是有好朋友參與，或者不是我認為可處理的角色，其實興趣不大。」

好朋友當然是指靈魂伴侶級數的王菀之，原來二人早有一個約定，希望可以合演一部電影作為紀念，正當自己跟電影關係愈趨疏離之際，《超神經械劫案下》的導演應智贇便聯絡上軒公。「我不覺得是專誠吸引我，但他邀請我時已講明這部戲，會找我跟菀之領銜主演。當時我已經一口答應，因為只要Ivana肯接拍，作為一位有要求的藝人，相信這套戲都一定有水準。」就是這份「超神經」觸覺，令二人談了多年的夢想終可圓了。

Ivana透露原定自己是要女扮男演村長，自己都相當興奮，但最後告吹，當中包括張敬軒都反對。（《超神經械劫案下》劇照）

《超神經械劫案下》的解款員陣營，由張敬軒為首，帶領企鵝（魏浚笙飾）、啫喱（洪嘉豪飾）及豬紅（歐陽仲豪飾）等成員。（《超神經械劫案下》電影劇照）

張敬軒王菀之默契十足。（梁碧玲 攝）

金像級教學

談唱歌的成就，軒公如日方中，但王菀之都不輸蝕，電影方面早就遠遠超前，除了已是同屆囊括最佳新演員及最佳女配角的金像級演員，去年更憑《飯戲攻心》成為7700萬票房女星，作為前輩，又有甚麼可以教導張後輩。王菀之︰「不是教，只是分享經驗，例如分享如果拍打戲受傷，可以用哪支藥油而已。」

張敬軒與王菀之在戲中動作連場，更因「表現良好」，獲武師加戲。（《超神經械劫案下》劇照）

原來今次的確有大量動作場面，而且是由起初計劃的一、兩場，去到最後大型動作場面都有兩場。王菀之︰「他們是滿意我們的表現，原先沒有這麼多打戲，武師哥哥是見到我們應付到，便每日加上去。」張敬軒︰「可能覺得，咦！原來識郁喎，仲郁到喎便加上去。」不過經過與Ivana過兩招，便知對方的不簡單。「她擋我的招式都頗厲害，相信家中日常都有所鍛鍊。」王菀之亦老實不客氣︰「說真的，我對你已經留一手，如果出真功夫，我真的替你擔心。」

軒公為藝術犧牲裸跑

作為「前輩」，王菀之都對軒公評價甚高，稱讚他由演技、喜感、動作都做出水準來，甚至爆出他會為藝術而犧牲，在幕前「裸跑」。張敬軒︰「我覺得為藝術而犧牲，都是演藝生涯其中一個目標。」此外王菀之忍不住想修正︰「你為藝術而觀眾犧牲，還是你為藝術自己犧牲，要講清楚。」

為了這一幕，軒公本早在準備，目標是兩個月前開始操肌，希望令人眼前一亮，但直至接觸Jeffrey魏浚笙及Angus楊天宇，自覺再操都是白費心機。張敬軒︰「操來都凸顯不到我的存在，反而不刻意操會天然一點。」而去到拍攝「裸跑」場面，分別有Jeffrey及白只一起跑，這個組合可謂集合三種口味。「喜歡半肥瘦的可以、喜歡精壯或再健壯些都可以。」

這個組合，最後會上演一場「裸跑」演出，堪稱福利時間。（《超神經械劫案下》劇照）

見識何謂「中二病」

不過最令軒公拍攝時感到不安，是因為王菀之及幾位女演員都在場。「她們除了望住我們跑，還要重看熒光幕，我認識了她差不多廿年，未曾試過穿這麼少布面對她。」此刻王菀之又搶白︰「這個我唔肯定，但重點是可有考慮我們是否想看？」最後軒公便推介大家要落足眼力看Jeffrey︰「他好節制，知道要除衫真的去加操，在戲中他是除得最多，視覺上更加是一絲不掛。」

不過軒公又爆跟Jeffrey相處，要面對「虐老」問題。「他有個嗜好是喜歡篤人，試過跟我拍一幕戲，篤了我100次，又或者用身體推撞我，但劇本明明沒有這一情節。如果我有玻璃骨便大件事。我以前經常聽到別人說『中二病』，我不知道是甚麼，直至見到Jeffrey，他完完全全是『中二病』的典範和定義。」

王菀之與成班村民古靈精怪，就是為死守一個秘密。（《超神經械劫案下》劇照）

特別鳴謝︰

場地提供︰灣仔駱克道81號

張敬軒

髮型︰Ritz Lam

化妝︰Cyrus Lee

造型︰Constance Lee

服裝︰Feng Chen Wang @ LaneCrawford

鞋︰ Christian Louboutin

飾物︰APM Monaco

王菀之

化妝︰Janice Tao

髮型︰Jo Lam@SALON TRINITY

服裝︰45R