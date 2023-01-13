甄子丹赴韓宣傳新戲上《Running Man》　曾有港星現身主持爭合照

由甄子丹擔任總導演及主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，19/1香港賀歲檔上映。電影同時間會在世界各地上畫，其中韓國就鐵定25/1開畫。昨晚（12/1）甄子丹便親自拍片宣布會到韓國宣傳，更透露會登上SBS皇牌節目《Running Man》。

甄子丹以普通話及英文跟大家打招呼。（影片截圖）

約定大家「I see you later！」（影片截圖）

甄子丹在短片中以普通話向《Running Man》的觀眾打招呼︰「不見不散，你們準備好了嗎？I see you later」。雖然是短短的數秒影片，但一出街便惹來哄動，作為韓國王牌節目，能上去可見甄生在當地受歡迎程度。

電影海報有韓版，預告1月上畫。（《天龍八部之喬峰傳》海報）

據知甄子丹會在17日前往當地拍攝，預計在2月中播出。由於甄子丹的動作電影有全球發行，而且有參與荷里活電影如《星球大戰外傳：俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story）、《殺神John Wick 4》的演出，不少韓國人都認識他。

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹大打出手。（圖片擷取自：《John Wick 4》預告片）

王牌節目《Running Man》，不時都邀請到國際巨星登場，如湯告魯斯（Tom Cruise）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），而香港藝人就只有成龍曾經登上《Running Man》，起初還以視像形式為主持們安排任務，瞬間再出現在大家面前，意唔意外？開唔開心？令一班主持大吃一驚，更爭相要合照。

成龍都有上過《Running Man》，亦是第一位港星登上該節目。（影片截圖）