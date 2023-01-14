鐵達尼號重映︱狄卡比奧曾拒演主角　占士金馬倫︰威逼利誘先肯拍

上世紀票房最賣座電影《鐵達尼號》（Titanic），今年上映25週年，為紀念重要的年份，電影將於2月9日在香港重映，與觀眾共度情人節。電影由占士金馬倫（James Cameron）執導，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫斯莉（Kate Winslet）飾演男主角Jack及女主角Rose，在鐵達尼號上邂逅，譜寫出一短暫而轟天動地的愛情故事，成就一代愛情電影的經典。

1997年上映的《鐵達尼號》，由里安納度狄卡比奧與琦溫斯莉主演，是上世紀的經典愛情電影。（《鐵達尼號》電影劇照）

據外媒報道，日前舉行的2023年金球獎頒獎典禮後，占士金馬倫接受外媒訪問時，提到當年籌拍《鐵達尼號》時，竟然花了許多心力才說服狄卡比奧飾演電影男主角。占士金馬倫表示狄卡比奧對參演男主角非常猶疑，因為認為這個角色十分沉悶，而說服他飾演這個角色的過程是一大挑戰：「當時他不想飾演這個男主角，我要施展威逼利誘的手腕，才能令他參演電影。因為他認為角色非常沉悶，所以不想參演。」

占士金馬倫近日在訪問中透露，狄卡比奧在他的「威逼利誘」下，才決定參演《鐵達尼號》的男主角。（Getty Images）

飾演《鐵達尼號》時的狄卡比奧正值顏值最高峰時期，此前已參演《戀戀情深》（What's Eating Gilbert Grape）、《邊緣日記》（The Basketball Diaries）及《羅蜜歐與茱麗葉後現代激情篇》（Romeo + Juliet）等作品。占士金馬倫亦表示：「其實也在意料之內，首先，他一路走來已經作出許多原創性的決定；其次，我從來沒有質疑過他的才華。」

里安納度狄卡比奧在參演《鐵達尼號》前，已參演了《羅蜜歐與茱麗葉後現代激情篇》等電影，飾演男主角。（《羅蜜歐與茱麗葉後現代激情篇》電影劇照）

然而全球數以億計觀眾亦知道狄卡比奧最後也參演了《鐵達尼號》，成就這部永恆經典。占士金馬倫揭露了讓狄卡比奧決定參演的方法，他當時已經決定由琦溫斯莉飾演Rose一角，雖然狄卡比奧表示拒絕，但金馬倫仍「設局」測試狄卡比奧。占士金馬倫先讓狄卡比奧以為是與琦溫斯莉的一次會面，但在會面現場卻發現已架設好攝影機，占士金馬倫亦即場邀請他與琦溫斯莉按準備好的劇本對戲。

占士金馬倫「設局」讓狄卡比奧與琦溫斯莉會面，實則上為二人試戲。（《鐵達尼號》電影花絮照）

狄卡比奧拒絕對戲後不久，卻突然返回會面室，對金馬倫表示：「如果我不對這段戲，我便得不到這個角色？就是這樣？」金馬倫則回應：「沒有錯啊！來吧！這是一部偉大的電影，將會耗費我人生的兩年時間拍攝，而我在後期製作的過程中，你亦可以做五件其他事情，所以我並不打算因為選錯主演而搞禍這部電影。所以現在你可以選擇對這段戲，或者失去演這部戲的機會。」

占士金馬倫在《鐵達尼號》開拍前，已清楚知道電影將會是一部偉大之作。（《鐵達尼號》電影花絮照）

占士金馬倫表示，電影需要拍攝兩年，而狄卡比奧可以在他進行後期製作時接其他工作。（《鐵達尼號》電影花絮照）

《鐵達尼號》最後於1997年上映時，全球票房錄得18億美元佳績（約港幣140億元），成為上世紀最賣座的電影作品，紀錄至今雖然已被四部作品超越，但仍然穩守於電影票房史上第五位。

占士金馬倫拍攝《鐵達尼號》落足心機。（《鐵達尼號》電影花絮照）