天龍八部之喬峰傳︱劉雅瑟未封后已被相中　甄子丹︰阿紫別無他選

由甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》將於1月19日農曆新年前上映。金庸的《天龍八部》是家傳戶曉的作品，過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。

《天龍八部》是金庸筆下最長篇的作品，而三大主角之一喬峰，俠義形象家傳戶曉，更被認為是金庸筆下其中一位武學修為最高的人物。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

今次甄子丹再次將《天龍八部》喬峰部份的故事改編搬上大銀幕，並親自擔任監製、導演、演員，並且獲得多方力撐，整個班底不計酬勞，在有限的資金及製作時間內，創造出一個全新、前所未見、讓人著迷的動作世界，期許「喬峰」這個角色能為武俠電影翻開新章節。

《天龍八部之喬峰傳》由甄子丹自編自導自演，在電影中飾演喬峰一角。（《天龍八部之喬峰傳》電影海報）

提到喬峰，除了阿朱外，也不少得阿紫一角，甄子丹直言阿紫一角非劉雅瑟莫屬！「其實好多人推介不同的人選給我，但早在雅瑟拿影后前，我已看過很多她的片段，覺得她的氣質、眼緣都十分適合，所以別無他選！我還記得她拿了獎再回去劇組時，我跟她說：影后你拿了，就更加可以focus在動作上，演好一個俠女！」

早在劉雅瑟憑《智齒》得獎前，《天龍八部之喬峰傳》的導演甄子丹早已賞識她，請她飾演阿紫一角。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

劉雅瑟在拍攝《天龍八部之喬峰傳》期間出席去年的香港電影金像獎頒獎典禮。（梁碧玲 攝）

對於導演（甄子丹）的賞識，劉雅瑟表示：「丹哥經驗豐富，非常專業，真心佩服他，我非常信任丹哥！丹哥是一個非常認真、專業、細心的人，為今次的《天龍八部之喬峰傳》中設定的阿紫，是少了一些古靈精怪，多了一點狠勁；因為阿紫從小被父母拋棄，他沒有得到過愛，所以是有一點刁蠻任性，亦正亦邪。」

《天龍八部之喬峰傳》阿紫一角由劉雅瑟飾演，角色形象年輕貌美。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

阿紫一角刁蠻任性、亦正亦邪，角色具有許多發揮的空間（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

首次挑戰動作電影的雅瑟，直言今次是很大挑戰：「因為阿紫是在江湖長大，必定要手懂得武功，丹哥也給我加了很多動作戲份。武打戲真的很難，需要記動作還要演戲，兩方面都要顧及。動作戲是需要有一些基礎和經驗的，自己上手了才知道有多難，真的很佩服能演動作戲的前輩！」

劉雅瑟首次體驗拍攝動作片的辛酸，令她對一眾武打動作前輩深感佩服。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

雖然大挑戰，不過雅瑟卻感意猶未盡！她說：「在現場丹哥一個人要做很多事，在打戲上也給我很多建議，有的動作在他指導調整後，確實就效果好很多，他也會傳授很多經驗，確保我的安全。今次拍了《天龍八部之喬峰傳》後，有一點意猶未盡的感覺，有機會很想多一點時間訓練！」最後她更表示：「如果我作為觀眾、看到丹哥的戲是非常值得！」

劉雅瑟表示，與甄子丹合作得着甚豐。（《天龍八部之喬峰傳》電影花絮照）

《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰 (甄子丹 飾) 英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲契丹人而衆叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱 (陳鈺琪 飾) 相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人 (王君馨 飾) 設計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容復 (吳樾 飾) 爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復，誓要為阿朱報仇….

劉雅瑟飾演的阿紫，紫色為主調的造型非常亮眼。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

劉雅瑟飾演的阿紫，自幼父母雙亡。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

劉雅瑟飾演的阿紫有強悍的一面。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

劉雅瑟飾演的阿紫亦有其他顏色的衣着配搭。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

阿紫的武功並不弱，然而參雜許多旁門左道。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）

看來電影中的阿紫擅使雙刀。（《天龍八部之喬峰傳》電影劇照）