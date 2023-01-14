男兒當入樽︱點止三井壽想打籃球？　盤點湘北10個熱血時刻

萬眾期待的籃球經典漫畫《男兒當入樽》，動畫版電影《THE FIRST SLAM DUNK》已於1月12日在香港上映，旋即重新牽起一鼓重溫連載漫畫及動畫的熱潮。《THE FIRST SLAM DUNK》由漫畫原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，而《男兒當入樽》從1990年至1996年在集英社《周刊少年Jump》連載，日本的漫畫發行量超過1億2千萬冊，大受讀者歡迎，人氣一直高企。

《THE FIRST SLAM DUNK》已於1月12日在香港上映。（電影海報）

《男兒當入樽》裡有不少令幾代漫畫迷與籃球迷津津樂道的經典熱血時刻，當中的精神影響數代粉絲在籃球場內外的人生觀，在面對低谷、錯折及困難時，帶來相當深遠的鼓勵。以下立即為大家盤點《男兒當入樽》裡10個最熱血、感動的時刻：

《男兒當入樽》的漫畫中，有不少經典的熱血、感動畫面，令粉絲多年來津津樂道。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

「安西教練，我想打籃球」

相信沒有看過《男兒當入樽》的觀眾也會聽過三井壽浪子回頭的名言，曾經因為受傷而暫時引退，因此誤入歧途的三井，在籃球場上找回初心與自我，重新求昔日自己的恩師安西教練，讓他在高中三年級之齡重回籃球隊，是全部漫畫中最令人感動，以及熱血沸騰的橋段，感染力十足！

在三井壽帶人到籃球館裡搗亂後，安西教練一言不發走到三井面前，令他重新尋回自我。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

浪子回頭金不換，三井壽的回歸，除了讓湘北高中的球隊得到一位初中mvp級別的得分後衞外，亦令他的人生重回正軌。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

「我最輝煌的時刻，就是現在」

湘北高中一年級生櫻木花道，在漫畫開始時是一位問題少年，雖然到結尾也得不到甚麼改進，但因為晴子，他找到了能夠發揮他超乎常人運動經體質的舞台——籃球場。對他而言，他人生本來沒有甚麼值得驕傲，但籃球成為了他追求的方向，他作為新丁，能夠打入全國高中籃球賽，與全國首屈一指的山王工業一戰，就是他人生最輝煌的一刻，要他因為受傷而退場，似乎令他難以接受。

在湘北對山王工業的下半場，湘北陷入劣勢，眼見自己受傷無法作戰，櫻木孤注一擲，問了安西教練一個難以回答的難題。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

與櫻木花道一起走過許多集的成長，讀者也很能夠感受到櫻木所言非虛。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

2萬球的練習

經常自詡為天才的櫻木，其實在天生的運動神經外，亦為籃球付出了前所未有的努力。在成功力壓翔陽、進軍全國後，櫻木在安西教練的指示下，沒有隨大隊出發集訓，反而留在湘北籃球館，進行為期七日、投籃2萬球為目標的訓練。在神奈川縣大賽後意識到自己沒有入樽以外的得分技術，櫻木表現出過人的順服堅毅，完成了2萬球的練習，最終努力亦沒有白費。

籃板王櫻木花道

由起初在籃球場內胡亂衝撞，故意搶流川楓的風頭，到櫻木首次在場上發現自己的過人之處，找到屬於自己的使命，成為「籃板王」櫻木，是他首次在球場上尋找到自己，亦令一切汗水流得更具價值，亦為湘北籃球隊有所建樹。

天才櫻木

櫻木花道經常自詡為天才，在場外與練習時或許會淪為笑柄，然而在場中，卻成為了櫻木自信的來源，亦令他沒有放棄與鬆懈的藉口。

在赤木剛憲因為三犯而每多制肘，櫻木因為自詡為天才，所以比任何人更盡力，連陵南高中超過2米高的魚住也不是他搶籃板的對手。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

櫻木花道的盡力，令他出奇不意地出現在所有人始料不及位置，一次又一次讓輕視他對手大開眼界。亦因為他經常自詡為天才，令他沒有不盡力的理由。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

流川的傳球

要數《男兒當入樽》的「獨食王」，必定不是仙道、牧紳一等全能高手，而是擁有靚仔光環的流川楓。流川自認為是最強新人王，不敵仙道雖然令他很懊惱，但仍然不改獨食的打法。直到決戰山王工業的最後4秒，他得到了改變，改變源自對櫻木的信任，對櫻木2萬球練習的肯定，以及對湘北作為一體的承認。流川在最後關頭將到手上籃的球傳到櫻木手上，令他再次令全場大跌眼鏡，射入了沒有任何「情報」可以反映的跳射技術，成功反超前一分，打倒了全國首屈一指的山王工業隊。

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四眼哥哥最後的比賽

被櫻木稱為「四眼哥哥」的木暮公延，與赤木剛憲同為湘北三年級生，櫻木與流川入學的一年，是他最後一年的高中生涯。在神奈川縣高中最後一場對戰陵南的比賽中，如果湘北敗陣，就是他籃球生涯終結，抱着無法進軍全國的遺憾退役的日子。然而，在《男兒當入樽》裡，木暮雖然只是實力平穩，但卻是漫畫中最尊敬、熱愛籃球的一位球員，他在高中三年所下的苦功，並沒有百廢，在頂替力竭的三井入場時，得到充分的發揮，為湘北追回落後的分數，位列功臣。

「我是三井壽，永不放棄的男人」

三井壽曾經誤入歧途，錯失了不少黃金時間，體能比所有隊友更差。然而三井縱使筋疲力盡，仍然不肯輕言放棄，他盡了最後的努力與意志，緊盯籃框，盡靠身體的本能投射三分球。此戰證明了他是誰，為他找回了自我，「我是三井壽，永不放棄的男人。」

三井壽，永不放棄的男人！（《男兒當入樽》漫畫截圖）

宮城良田「打倒他，我就是第一了」

宮城良田是湘北高中的控球後衞，在高人林立的籃球世界，他的技術與協調能力經常被忽略。正因如此，宮城良田經常於關鍵時刻以速度震懾對手，帶領湘北一次又一次反攻，成為一位可靠的指揮。

湘北身形最矮小，最不起眼的宮城良田，在速度與意志經常被對手看輕。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

赤木負傷對海南

在湘北對戰海南大附屬的一場，隊長赤木甫一開場便受傷，在下半場經常彩子緊纏患處後重新上場。面對傷患，赤木為了進軍全國，押上了籃球員的生命，展現了驚人的意志，亦是《男兒當入樽》中的熱血時刻。

赤木下場後，湘北對海南的籃底大戰越演越烈。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

赤木隊長仍然勇往直前。（《男兒當入樽》漫畫截圖）