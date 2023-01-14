劉心悠秘婚升呢人妻　婚前作品《軍雞》跳豔舞情挑余文樂最火辣

現年41歲的「心悠BB」劉心悠，在電影電視活躍多年，一直甚少傳出緋聞，被認為是圈中罕有的「黃金盛女」。近日卻傳出消息指，劉心悠於去年12月31日秘密與圈外男友結婚，升呢成為人妻，然而卻未有鋪張舉行婚禮，低調完婚。

劉心悠近日傳出於去年12月31日秘婚。（葉志明攝）

劉心悠在香港電影幕前活躍多年，初到香港發展已經憑清秀、輪廓分明的外貌飾演電影女二，旋即吸引觀眾目光，成為電影爭相力棒的女演員。劉心悠多年來不走性感風格，銀幕上下均頗為密實，但亦有幸於婚前幾部電影作品中留下火辣的身影。以下一同與觀眾回顧劉心悠的性感時刻：

《軍雞》魚網絲襪跳豔舞

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《小姐誘心》學生妹

劉心悠水手裝加孖辮造型是日系誘惑。（《小姐誘心》電影劇照）

連周栢豪亦難忍誘惑，激咀劉心悠。（《小姐誘心》電影劇照）

劇照亦有劉心悠天真一面。（《小姐誘心》電影劇照）

《盂蘭神功》鬼上身勾引張家輝

劉心悠與大馬千金女神李元玲同框，當時李元玲尚未如今天一樣成熟性感。（《盂蘭神功》預告截圖）

劉心悠在戲中鬼上身，脫衣床戰張家輝。（《盂蘭神功》預告截圖）

《女人街再見了》「盜墓者心悠」小背心

劉心悠連食飯盒也展露性感長腿。（《女人街再見了》預告截圖）

作「盜墓者蘿拉」性感打扮的劉心悠，在旺角街頭狂奔亦成為焦點。（《女人街再見了》預告截圖）

緊身背心下，劉心悠既骨感亦有健康曲線。（《女人街再見了》預告截圖）

《乜代宗師》運動內衣大戰子華三回合

以後劉心悠睡醒覺的風景，便只屬於老公一人。（《乜代宗師》電影截圖）

劉心悠與黃子華於電影中醉後醒來，有一段曖昧非常的枕邊對話。（《乜代宗師》電影截圖）

劉心悠在結局與黃子華在擂台上大戰。（《乜代宗師》電影截圖）