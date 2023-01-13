MakerVille首部電影《命案》參加柏林影展　監製杜琪峯︰好榮幸

鐵三角組合杜琪峯、鄭保瑞及游乃海，最新力作《命案》獲邀參展今年度柏林影展「特別展映單元」。影帝林家棟夥拍 MIRROR 隊長 Lokman首度攜手合作火花不斷。今日（13/1）《命案》傳來好消息，該片將於在今年2月舉行的第73屆柏林影展中，作全球首映，一眾台前幕後難掩喜悅期待作品帶到全世界觀眾。

《命案》講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)﹐因鳳姐獨自離開而被鳳姐殺人犯殘殺（《命案》劇照）

由 MakerVille Company Limited 首部出品，銀河映像 (香港) 有限公司攝製，高先電影香港發行的電影《命案》將獲邀參展今年度柏林影展– 特別展映單元 (Berlin International Film Festival - Berlinale Special) ，衝出國際！影帝林家棟首度與人氣組合 MIRROR 隊長 Lokman (楊樂文) 合作，夥拍吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、古天農、黃呈欣、陳佩思等傾力演出；並由金牌得獎班底杜琪峯、鄭保瑞、游乃海攜手製作。 仍未上映便獲喜訊，實屬可喜可賀！

飾演大師的林家棟，算出楊樂文將會因殺人而犯牢獄之災，為怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。（《命案》劇照）

第73屆柏林影展將於2023年2月16日至2月26日於柏林舉行。柏林電影節特別展映單元 （Berlinale Special）則是一個特殊的系列，專門展示與眾不同的影壇新作。台前幕後獲悉喜訊 紛紛回應表達喜悅，出品人魯庭暉：「多謝柏林影展對 MakerVille 與銀河映像合作的首部電影作品的肯定。未來我們期望與各地電影人才合作，製作出更多、更好的作品。」

兇案現場，遇上送錯外賣的茶餐廳少東，由楊樂文飾演。（《命案》劇照）

監製杜琪峯：「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展，更高興可以藉此機會，將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」導演鄭保瑞：「很榮幸《命案》獲邀參展這一屆柏林影展。多謝杜生找我拍乃海這個很奇特的故事，亦很開心找到家棟同 Lokman 演出！」編劇游乃海：「感謝 MakerVille、銀河映像、台前幕後，將我自己一個好 mad 的創作實現。也感謝柏林影展將這部電影帶去歐洲。」

林家棟：「好榮幸 《命案》率先喺柏林電影節同觀眾見面，要多謝杜Sir，乃海同導演鄭保瑞俾呢個機會我參與。」（《命案》劇照）

林家棟：「好榮幸 《命案》率先喺柏林電影節同觀眾見面，要多謝杜Sir，乃海同導演鄭保瑞俾呢個機會我參與，亦感恩有一班好嘅團隊支持，希望大家鍾意，多謝。」Lokman：「能夠參與銀河映像的拍攝，是多麼榮幸，多麼有挑戰性！加上再獲邀參展柏林影展，對我來說是雙囍臨門吧哈哈！感受非常簡單，十！分！開！心！現在最希望的是，到時候有檔期能飛到現場！」

家東與Lokman首次合作，火花十足。（《命案》劇照）

伍詠詩：「多謝柏林影展！非常榮幸及感謝監製、導演和編劇相信我及給我機會成為《命案》這部電影的一份子，對於拍攝及成為角色的過程感受太多，是非常難忘珍貴的一課，我很感恩和珍惜。非常感謝台前幕後的每一位，將共同努力的一件作品帶到世界各地。」吳廷燁：「很開心能夠再次與杜Sir、乃海、Elaine及銀河映像團隊合作！今次特別有鄭保瑞導演及游乃海編劇聯手，感謝兩位給我角色演出的指引，令我演出更有信心和力量！多謝所有合作夥伴，多謝柏林電影節！

吳廷燁：「很開心能夠再次與杜Sir、乃海、Elaine及銀河映像團隊合作！」（《命案》劇照）

《命案》由3度奪香港電影金像獎「最佳導演」的杜琪峯牽頭，夥拍兩位「指定接班人」游乃海及憑《智齒》勇奪第40屆金像獎4大獎項的鄭保瑞導演攜手合作。故事講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)﹐因鳳姐獨自離開而被鳳姐殺人犯殘殺。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳延燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！