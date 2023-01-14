內地春節檔預售戰開始　梁朝偉《無名》領先《流浪地球2》

還有約一個星期，農曆新年便到來，香港的賀歲檔已經準備得如火如荼，黃子華《毒舌大狀》將會大戰張敬軒《超神經械劫案下》及甄子丹的《天龍八部之喬峯傳》，還有日本動畫《The First Slam Dunk》及初五上畫的《1人婚禮》。

甄子丹主演的《喬峰傳》，轉戰香港及亞洲其他地區戲院上畫。(《天龍八部之喬峰傳》劇照)

至於內地的賀歲檔，除了由開拍時已敲定賀歲檔，劉德華、吳京主演的《流浪地球2》，還有張藝謀執導，沈騰、易烊千璽及張譯主演的《滿江紅》，內地製作的動畫《熊出没伴我熊芯》，以及早前才宣布突襲賀歲，由梁朝偉、王一博主演的《無名》。

《無名》突然決定上畫，未算有太多宣傳攻勢。（《無名》預告截圖）

各片在內地各戲院今日開始預售，經歷過疫情封戲院，今年賀歲檔終於可以重新走入戲院觀看電影，內地媒體都非常緊張預售情況，根據燈塔專業版的實時數據，截至1月14日早上9時，即春節檔預售開賣1小時，預售總票房已破100萬人民幣。去到中午12點，已衝破1000萬。

其中大幅領先的是《無名》，佔了當中的604萬元人民幣票房，其次是《滿江紅》有225萬，第三是《流浪地球2》有111萬。用開售第一天的成績來定輸贏又言之過早，且看上畫後口碑如何再帶動票房數字，才是真正的決戰開始。