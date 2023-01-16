專訪｜甄子丹無懼今年登六　「湯告魯斯61歲都喺飛機跳落嚟」

由甄子丹監製、導演及主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，將於1月19日上映。去年在荷里活拍了《殺神John Wick 4》的甄子丹，一個轉身化身武林中人，拍起古裝武俠片。對他來說，這是一個機遇，「時裝動作我有《怒火》、《導火線》，民初有《葉問》，希望古裝動作都可以有一部代表作。」而睇中金庸世界，完全因為覺得當中與近年風靡全球的MARVEL宇宙有異曲同功之處。



甄子丹在機緣巧合下，獲得《喬峰傳》這個劇本這個角色。（葉志明 攝）

甄子丹對《天龍八部之喬峰傳》寄語厚望，亦希望早早跟傳媒分享這成品，故訪問前特別安排VIP戲院，讓大家先睹為快，完場更親自前來分享創作初衷與拍攝點滴。說是甄生揀金庸故事來拍，不如說命運將他放到喬峰身上，機緣巧合下獲得這個劇本這個角色。「老老實實，我之前都只是看電視或電影，沒有看過原著，是收到這個劇本後，遇上要防疫隔離，正好看畢整部小說。」

甄子丹喜歡喬峰對指罵處之泰然的性格，大丈夫行得正企得正，對得住天地良心。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

借喬峰諷現今社會

接到劇本，自然嘗試將自己跟角色融合，喬峰又有甚麼可以跟自己接軌呢？「喬峰入面的確會有甄子丹的東西在內，但同時作為導演，我都想借這個角色去表達一些看法。例如他如何面對坊間壓力，精神壓力等問題，他是處之泰然的，大丈夫行得正企得正，對得住天地良心，好有魅力。」其中一句對白，甄子丹便覺得正正跟時下，面對網絡公審相近。「他在少林寺被方丈與師弟誤會殺人，師叔再加句︰『江湖話你係你就係。』但他可以瀟灑說句︰『既然大家都咁諗我，我冇話可說。』幾諷刺現代人對真相的看法。」

甄子丹︰「「我每部戲都全力以赴，當最後一部電影去拍，希望尋求突破，那怕目標定得太高，但這正是我的動力。」（葉志明 攝）

甄子丹都受過不少輿論壓力，作為現代人比喬峰好的地方，是可以上社交平台發個帖以正視聽，但甄生似乎甚少這樣做。「我的社交平台帳戶好少分享工作，多是生活上開心事，如果我這樣做會好忙。人生太短暫，近年不少身邊人不幸離世，愈來愈覺得時間有限，人生短暫，寧願花多點時間跟家人和朋友分享。當然人是有感情，冇可能看到一些意見冇感覺，年輕時可能冇這種承受能力，但年紀大了會有定力，但求無愧於心。」

甄子丹看過幾部MARVEL電影，感覺很多動作風格、鏡頭運用，都受到香港動作電影直接影響。（葉志明 攝）

MARVEL VS 金庸宇宙

研究完角色處理，到處理劇情和畫面，如何做到既有金庸元素，又不是金庸風格。「之前拍過不少古裝，有徐克有張藝謀，又到荷里活拍動作片，多年來都體驗不同拍攝手法，點樣從多年來累積的經驗用到香港動作電影上。」

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近十年大行其道的MARVEL超級英雄電影，就為甄子丹帶來啟發。「MARVEL很多動作風格、鏡頭運用，都受到香港動作電影直接影響，不排除有部份是我的電影，既然MARVEL咁成功，當中的超級英雄世界，即是我的武俠世界，這是我們的文化，只是我的市場佔有率未達到有足夠資源，讓我們去拍一部同類電影出來。那麼細有細做，大有大做，可否拍一套既令金庸迷可接受，又令大家耳目一新的作品呢？」

甄子丹覺得在時裝動作片上已經作了多方嘗試，今次便從古裝武俠埋手。（《怒火》電影劇照）

日前甄子丹前往星馬等地，為新戲《天龍八部之喬峰傳》進行海外宣傳，場面熱鬧。(電影公司提供)

好幾年沒出埠宣傳，大家都非常熱情。(電影公司提供)

目標看似定得高，但甄子丹覺得正正要這樣，才有動力去做。「我每部戲都全力以赴，當最後一部電影去拍，希望尋求突破，那怕目標定得太高，但這正是我的動力。拍部戲離鄉別井幾個月，每日瞓得4、5個小時，沒有動機好難逼自己拍到落去。」

湯告魯斯在《壯志凌雲：獨行俠》的賣命演出，完全值回票價，拍攝時都已經60歲，今年更邁向62。（劇照）

60歲冇問題

今年將踏入60歲的子丹，自問仍有一顆赤子之心，不會擔心年齡限制了自己創作。「太太都笑我仍然像個小朋友，在影圈是需要不怕死，用玩的心態生存，Ｍake it Fun，否則你就會似公務員，電影是需要探索精神，所以有時都忘記了自己已經60歲。但你看看Tom curise 61歲都從飛機跳下來，仍然這麼Top。現今社會，只要你保持到狀態，最緊要有創意，仲有激情才是最緊要。電影不是參加奧運，奧運你要在5分鐘內完成整套動作，電影可以靠經驗演技去製造個效果出來，加上我的經驗都足以彌補。」