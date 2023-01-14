超神經械劫案下︱魏浚笙虐老日篤軒公200下　洪嘉豪戲中露下半身

2023年賀歲喜劇《超神經械劫案下》，由應智贇執導，張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、黃正宜（阿正）等主演。今日（14日）一眾主演一同出席電影宣傳活動，與觀眾見面，在《超神經械劫案下》於1月21日大年三十正式上映前，為電影造勢。



《超神經械劫案下》由張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪等主演為首，在電影1月21日上映前造勢。（梁碧玲 攝）

Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪與阿正於宣傳活動上接受訪問，Jeffrey對首次參演的電影於下週上映感到異常興奮，更表示：「謝票方面我有時間一定會去！」至於會否在新年派利是，Jeffrey笑指：「我想要再努力一點，等我結婚了再派啦，希望30歲前可以結婚。」

Jeffrey魏浚笙在活動上接受訪問時表示，自己希望30歲前結婚，到時再派利是。（梁碧玲 攝）

而Jeffrey被《超神經械劫案下》劇組一眾幕前公認有「中二病」，被問及是否「病好」時，Jeffrey笑稱：「中二病來說，如果進入我的角色企鵝的話，中二病患會達到極致！」而新一年除了在影壇打開第一頁，Jeffrey亦分享了另一遠大目標：「2023年希望可以長大一點，在歌曲以及演戲上也希望得到進步！」

Jeffrey魏浚笙被《超神經械劫案下》的劇組幕前人員公認有中二病，Jeffrey笑指進入角色會中二病到極致。（梁碧玲 攝）

至於被軒公指經常在《超神經械劫案下》拍攝期間，瘋狂每日狂篤200下，魏浚生笑指：「我被他說我『虐老』！明明只是篤了幾次。」而新戲將於下週上映，新春檔期票房若大好，Jeffrey指福利會由其他人發放：「沒有我喎！肌肉的福利當然留給白只啦！在戲中已經有了，連阿正也難掩興奮的心情，但都因為要做戲而忍住了！」

張敬軒指Jeffrey魏浚生「虐老」，在拍攝期間每日狂篤他200下。（梁碧玲 攝）

而黃正宜與洪嘉豪接受訪問時，阿正亦自爆劇組各人的肉體評價：「最吸睛的一定是白只，軒公則最白淨，楊天宇的腹肌最結實，白只副偈……真的離不開他，個心也按捺不住。」與白只相熟的洪嘉豪亦笑指：「好像四餸一飯……的東坡肉，好澎拜！」

阿正與洪嘉豪亦在《超神經械劫案下》宣傳活動中接受訪問，阿正大爆各位軒公、白只、楊天宇的肉體評價。（梁碧玲 攝）

而阿正難得被眾多鮮肉包圍，亦自然沒有放過洪嘉豪，她笑指：「我有篤嘉豪的下半身，篤他patpat，有一幕要非常近鏡地看，好少這麼靠近月亮，他的打底褲有點緊，我也不好意思望，但特登NG多幾次。」提到打底褲，洪嘉豪亦笑指：「到了拍攝現場，導演就指示『嘉豪除褲呀！』，打底褲確是有點卡住。但既然大家露了上半身，我有下半身的優點，便露下半身吧！」