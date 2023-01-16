SLAM DUNK｜井上雄彥親解用宮城做主角原因：我們都活在痛苦之中

日本人氣籃球漫畫《男兒當入樽》的劇場版電影《THE FIRST SLAM DUNK》近日在香港上映，三日票房破1000萬港元，掀起一股籃球熱潮。今次電影以宮城良田為主角，令不少觀眾感到詫異，有已入場的觀眾更表示不滿櫻木花道與流川楓鏡頭太少，好像變了宮城外傳，為此擔任電影導演的原作者井上雄彥在官方小冊子中親自解畫。

井上雄彥（右）表示年輕時偏愛櫻木般潛力十足的英雄主角，現在有更多事情想表達。（影片截圖）

井上雄彥表示，當初創作《男兒當入樽》的六年間，自己正處於廿多歲雄心壯志的年紀，認為沒有什麼是不可能的，所以那時他偏愛像櫻木花道般，蘊藏巨大潛力且有著無限可能的英雄主角。現在井上已年過半百，隨著人生閱歷增加，他想為作品增加更多視角，想表達出「價值觀不止一種，不同人可以有不同答案」。

井上雄彥透露最初不想做電影版，監製花了十年時間去說服他，最終被其熱情打動。（Twitter圖片）

而今次在《THE FIRST SLAM DUNK》中，井上選擇從經歷痛苦、克服痛苦的人物角度去講故事，所以宮城良田就成為主角：「畢竟大家都在經歷痛苦，不是嗎？不是所有人都擁有無限的可能性，我們都活在痛苦之中。」其實井上早在漫畫連載時就想多畫宮城的故事，畢竟三年級有赤木與三井，一年級有櫻木和流川，而二年級的宮城似乎被忽略，所以今次決定讓宮城當主角。