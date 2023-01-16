香港電影評論學會大獎｜張繼聰首奪影帝　鄭秀文隔22年再封影后

2022年度香港電影評論學會大獎公布得獎名單，由張繼聰憑《窄路微塵》奪得最佳男演員，而鄭秀文憑《流水落花》奪得最佳女演員。韋家輝及林森憑《神探大戰》與《窄路微塵》同時奪最佳導演獎，張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片《給十九歲的我》奪最佳電影殊榮，韋家輝的《神探大戰》則奪最佳編劇獎。

張繼聰憑《窄路微塵》奪得最佳男演員。（陳順禎攝）

鄭秀文憑《流水落花》奪得最佳女演員。（胡凱欣攝）

張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片《給十九歲的我》先拔頭籌，獲多數評審欣賞，力壓《神探大戰》及《窄路微塵》等電影，奪得「最佳電影」大獎。「最佳導演」的討論相當熾熱，《神探大戰》的韋家輝和《窄路微塵》的林森各有支持者，經過再三討論及投票，仍兩度出現同票，不分高下，雙雙奪得今屆「最佳導演」殊榮。而「最佳編劇」則由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌、麥天樞勝出，亦是韋家輝在《大隻佬》、《神探》、《再生號》、《高海拔之戀II》、《毒戰》、《單身男女2》後，第七度奪得此獎項。

雖然跟前作《神探》沒有直接關係，但青雲的演出依然令人讚嘆。（《神探大戰》海報）

《窄路微塵》電影海報

「最佳男演員」一項亦爭持激烈，《窄路微塵》的張繼聰、《白日青春》的黃秋生和《正義迴廊》的麥沛東，各有支持者，票數相當接近，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由張繼聰以些微票數領先黃秋生，首次奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」殊榮。張繼聰奪得最佳男演員後的感想：「多謝你們！多謝mm2，特別是監製Mani，多謝Golden Scene，多謝Winnie以及她的宣傳團隊！多謝我的經理人Syllina，多謝《窄路微塵》團隊的每一位成員，多謝攝影師流星，多謝編劇，多謝導演！導演是一個很善良、很優秀的一個新晉導演，可以與他合作，我覺得非常榮幸，亦都很愉快。」

張繼聰透露會包場請親朋戚友睇《窄路微塵》。（陳順禎攝）

「最佳女演員」同樣爭持激烈，尤其是《流水落花》的鄭秀文和《窄路微塵》的袁澧林，更一度出現同票，最後由鄭秀文脫穎而出，亦是她在 2001 年《鍾無艷》後，第二度登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。鄭秀文得知獲獎後十分感動：「記得上一次得到香港電影評論學會的獎項是廿二年前。今天收到這消息，內心感動到久久不能言語。尤其我在演戲之路，亦曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會，這獎項對我意義非凡，但我更清楚知道未來在演戲上，要一直努力。感激賈勝楓導演給我演出『天美姨姨』的機會。謝謝流水落花的團隊，更重要的是，希望大家繼續支持香港電影。」