男兒當入樽︱井上雄彥私下熱愛NBA　揭秘湘北五虎對應籃球明星

熱血日本漫畫《男兒當入樽》動畫電影《The First Slam Dunk》已於1月12日在香港上映，製作電影版的傳聞早已傳出多年，如今終於能夠在大銀幕上首次看到久違的一眾湘北球員，實在令數代深受《男兒當入樽》影響的粉絲大為興奮。

《男兒當入樽》終於推出電影作品，讓幾代粉絲大感興奮。（《The First Slam Dunk》電影海報）

《THE FIRST SLAM DUNK》由漫畫原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，而作者曾多次透露他對NBA的熱愛，當初亦因此而創作漫畫，除了在漫畫中設「Dr. T的籃球進學入門」分享籃球知識外，他亦將許多NBA籃球明星的影子投放到各個人物之中。以下立刻為大家盤點湘北五虎的對應明星球員：

《男兒當入樽》裡的櫻木花道、流川楓均有各自的對應NBA球星人物。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

櫻木花道——Dennis Rodman

《男兒當入樽》的主角，染有一頭紅髮的問題少年櫻木花道，與九十年代的籃板王Dennis Rodman非常相似。除了二人均擁有過一頭紅髮外，他們不論隊中的位置、連續彈跳力以及超人一般的體能都有如孖生兄弟般相似。

櫻木花道飛身到球場外撲救出界球的畫面，是《男兒當入樽》的經典之一。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

櫻木花道在漫畫中的經典一幕，在對手半場內飛身救回出界的一球，動作亦幾乎還原了Rodman經典的一瞬。而且櫻木花道亦與Rodman一樣，經常在球場內外搞惡作劇與惹來麻煩，櫻木花道這個單純王，對比反叛討厭的Rodman，自然討人喜歡得多。

Dennis Rodman在連續彈跳力、籃板球搶奪能力上，均與櫻木花道非常相似。（Getty Images）

Dennis Rodman飛身撲球的相片，是他球員生涯的經典一幕。（NBA網站圖片）

流川楓——Michael Jordan

由一出場便以「獨食」深入讀者印象的流川楓，擁有與米高佐敦（Michael Jordan）一樣的超凡個人能力，不論在速度、彈跳力、單對單的球技以及空中漫步的花式入球，均充滿着佐敦的影子。而且流川楓在練習賽時，亦曾經穿着佐敦一樣的23號背心，似乎作者井上雄彥亦有意在「Rodman」櫻木花道身邊，加入公牛時代的經典隊友「佐敦」流川楓。

流川楓速度、彈跳力、單對單的球技在漫畫中均非常出眾。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

流川楓對應的球星米高佐敦被喻為是籃球之神。（Getty Images）

宮城良田——Kevin Johnson

湘北高中二年級的宮城良田是《The First Slam Dunk》真正的男主角，作為控球後衞的他宮城，速度是湘北五虎中的第一名，而身材矮小的他，亦經常出奇不已地在對手運球與傳球期間攔截並高速反擊。

以速度見稱的宮城良田，自稱為「神奈川第一後衞」。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

而效力NBA太陽隊多年的Kevin Johnson，便是宮城良田的對應球星，Johnson同為控衞，擁有掌管比賽的能力，他不但具有得分能力，而且擅於與隊友協調，曾經在球場上締造超過10次助攻及進帳超過20分。

Kevin Johnson不論在得分及助攻能力均非常出眾。（NBA網站圖片）

赤木剛憲——Patrick Ewing

湘北高中籃球隊的隊長兼主將赤木剛憲，是隊中的中鋒球員，有着駭人的防守能力以及入樽得分技術，因為外貌及入樽時的姿勢，被櫻木花道稱為大猩猩。而正選4號的赤木，曾經在練習賽時穿着33號背心，與NBA的另一位大猩猩Patrick Ewing一樣。

赤木剛憲在全國大賽上對戰山王工業，亦展示了他的大猩猩入樽能力。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

Patrick Ewing是九十年代的四大中鋒之一，效力紐約尼克隊時正選號碼為33號，Ewing不論在得分、籃板球及助攻均展現平均的實力，而且在籃底下的防守能力極佳，的確與赤木剛憲非常相似。

赤木剛憲在《男兒當入樽》展現了與Patrick Ewing一樣的入樽能力。（NBA網站圖片）

三井壽——Jeff Hornacek

在漫畫中上演浪子回頭，被喻為「為不放棄的男人」三井壽，是湘北高中三年級生，隊中位置為得分後衞，擅長射三分球，亦精於防守。正選14號的三井壽，與NBA球員Jeff Hornacek效力猶他爵士一樣，而Hornacek亦以精準的三分球技術聞名，賽季中的3分入球率最高近半，而他的與控球後衞的進攻配合，亦與三井、宮城二人非常相似。

三井壽的三分球入球率極高！（《男兒當入樽》漫畫截圖）