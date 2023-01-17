黑暗榮耀｜宋慧喬第二季將復仇成功？　李到晛愛聽發泡錠聲有隱喻

宋慧喬主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）推出至今穩佔點播排行榜冠軍位置，而宋慧喬首次挑戰憔悴造型及暗黑形象成功一致獲得好評。劇集佈局精密令劇迷看得欲罷不能，首季更留下大量伏線，引起劇迷瘋狂推測第二季劇情。除了宋慧喬是否能復仇成功之外，大家都推測男主角李到晛是否會黑化。

黑暗榮耀｜宋慧喬極淡妝出鏡與初出道冇分别 海報竟暗藏驚人細節

宋慧喬主演的NETFLIX劇集《黑暗榮耀》穩坐NETFLIX全球非英語電視節目的冠軍寶座。（IG：@netflixkr）

李到晛在劇中飾演的整形醫生朱如炡，看到文同珢（宋慧喬飾）身上被校園霸凌留下的疤痕後，決心擔任對方的劊子手，不排除在第二季將會動手為女主角而殺人。雖然外表像個暖男但內心陰暗，朱如炡多年來一直收到殺死院長父親的殺人犯姜永天寄來的信，承受極大精神折磨，內心更因而變得扭曲，劇中亦有他幻想將殺父仇人殺死的畫面。

李到晛外表溫暖，但內心黑暗。（劇集畫面）

李茂生飾演殺死朱如炡父親的殺人犯，有大批觀眾都表示這一幕看到頭皮發麻。（劇集畫面）

不過最令網民好奇的，就是朱如炡曾向心理醫生透露：「聽著發泡錠起泡的聲音，我的心會平靜下來。」那麼發泡錠代表著什麼？

李到晛愛聽發泡錠聲起泡聲。（劇集畫面）

雖然後面朱如炡指發泡錠起泡聲猶如銀杏樹吹動、雨滴落在棋盤上的聲音，但有不少劇迷都認為起泡聲，跟頸動脈噴血時發出的聲音很相似。這亦呼應了姜永天寄來的心中提及殺死朱如炡父親時的情況：「我還記得當我把那把刀刺入脖子時，那股刺鼻的血腥味、驚慌失措的尖叫聲，就連順著手臂留下來的血的溫度和嘶嘶作響的聲音，我都記得。」代表了朱如炡想講姜永天殺死的極強復仇心。

李到晛有機會在第二季為宋慧喬殺人。（劇照）

李到晛在劇中有幻想殺死殺父仇人的畫面。（劇集畫面）