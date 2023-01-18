窄路微塵︱袁澧林出席清潔工友謝票場　業界怕劇情誤導急申冤

香港電影《窄路微塵》上映踏入第四星期，日前本地票房更衝破600萬港元，漸受香港觀眾歡迎。昨日（16日），香港電影評論學會公布得獎名單，除首封影帝的張繼聰外，袁澧林亦與影后得主鄭秀文及其他候選人余香凝、林明禎及張艾嘉並列。在優秀的表現背後，袁澧林仍然虛心看待自己的演出，今日更分享長文，記錄早前一次心情緊張得有如「交卷」的謝票經歷。

袁澧林憑《窄路微塵》在金馬獎提名影后，亦於香港電影評論學會「最佳女演員」獎上與得主鄭秀文、入圍者張艾嘉、余香凝、林明禎並列。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林於社交媒體文章中表示，在清潔服務職工會的有心人安排下，上星期出席了一場與清潔界工友見面的謝票場，並與一眾觀眾進行映後對談。袁澧林坦言「去映後分享卻不敢亂說話，有一種將試卷交出去，小心翼翼等待評級的感覺，反倒想知道我們拍清潔做得好不好、像不像。」

袁澧林於社交媒體上分享一則上週出席清潔服務職工會工友們的謝票場經歷。（袁澧林IG圖片/轉載自@m__chambrenoire）

在整個映後談之中，袁澧林對觀眾梅姐的分享最為印象深刻，梅姐在觀映後對Candy一角念念不忘，彷彿看到一位不爭氣的同行後輩一樣。袁澧林回憶梅姐氣急敗壞地問：「為什麼要描寫得清潔工人這般手腳不乾淨？為什麼她沒有對待自己專業？別人看完會令人誤解認為清潔工就是那個模樣？」她亦表示清潔工友們都緊守崗位，不會亂用或錯用不同級別的清潔劑，連連為一眾同場的同行申冤。

袁澧林在整個映後談中，對觀眾梅姐的分享最為印象深刻。（袁澧林IG圖片/轉載自@m__chambrenoire）

袁澧林當場未有因為梅姐投入在《窄路微塵》的電影世界，有感而發而感到尷尬，相反非常欣賞她對行業的專業與對工作投入的愛與熱誠。袁澧林在文章中續指：「這個世界上該沒有人在『我的志願』中寫長大後做清潔，但的確有很多人像梅姐一樣，將她的生命投入在這個行業，每天披星戴月地為那些也許眼尾也不會對他們一掃的市民們清理街道。」

袁澧林曾於不同訪問中，提及她對肩負起清潔城市的工友們的尊重。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林總結指：「梅姐就是窄哥」並希望借觀眾熱烈的掌聲，感謝她為香港人付出的所有辛勞。相信拍攝《窄路微塵》至今，袁澧林的得着之一，便是對這一群勞苦功高、卻被社會不少人忽略的工友，深深的尊重與敬意。