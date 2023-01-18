甄子丹踏足政界任全國政協委員　一早退回美國籍拒拍辱華電影

甄子丹憑出色的武打技術獲封「宇宙最強」，更憑2008年主演電影《葉問》爆紅，成為影圈炙手可熱的武打明星，去年亦跟奇諾李維斯（Keanu Reeves）一齊主演《殺神John Wick 4》。今日（18日）有傳媒報道，剛出爐的全國政協委員名單中，甄子丹上榜有名，正式踏足政界成為全國政協委員。

甄子丹正式踏足政界任全國政協委員。（VCG）

甄子丹雖然在美國長大，但自細便開始練習中國傳統武術，他曾在訪問中提及自己從小已有一顆民族心，早年已退回美國籍，更指現時接拍外國電影，對方必須要尊敬中國人和中國文化，如達不到要求，一定不會跟對方合作。

甄子丹早年已退回美國籍。（IG圖片）

甄子丹超大得！（IG圖片）

過去有不少香港演藝界人士擔任省、市級政協，但躋身最高級別的全國政協委員則不多。汪明荃在1988年當選全國人大代表，及後於1998年轉任全國政協委員，而成龍則於2013年獲委任加入全國政協之列，更於2018年連任。今次甄子丹成為全國政協委員，換句話他有機會在3月到背景出席全國兩會。

甄子丹堪稱宇宙最強！（IG圖片）

另外，香港演藝界人士曾經或現在擔任省級或市級政協委員的也為數不少。周星馳與湯鎮業於2013年獲委任為廣東省政協委員至今，而何家勁和陳小春分別在2008年和2014年獲委任為廣東惠州市政協委員。肥媽（Maria Cordero）則是廣東省梅州市政協委員，王祖藍為廣西政協委員。另外，彭丹於2013年成為第11屆甘肅省政協委員，至2017年卸任。鄺美雲從2006年起擔任江西省政協，現為第13屆港區全國人大代表。