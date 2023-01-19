《流水落花》鄭秀文奪影后冇為金像獎添信心　「習慣咗陪跑心情」

電影《流水落花》由鄭秀文（Sammi）、陸駿光主演，新晉導演賈勝楓執導，早前在第29屆《香港電影評論學會大獎》中，鄭秀文憑該片奪得最佳女演員。昨晚（18/1）Sammi出席電影優先場分享會，接受傳媒訪問表示︰「初收到這個消息不太懂得反應，連笑都不會笑，這份幸福來得太突然。」Sammi說。



《流水落花》演員鄭秀文、陸駿光及導演賈勝楓，一齊出席優先場分享會。（陳順禎 攝）

鄭秀文︰「今次特別感觸」

經過再三消化後，Sammi終於肯定今次的得獎。「好多謝電影評論學會，給我演出的肯定，最大感動是這些年頭，自己在演戲不斷努力、嘗試和進步，好似終於被發現，被肯定。」Sammi在22年前，亦憑《鍾無艷》奪得同一獎項，回想當時心態，與今天截然不同。「當年好似，喔！攞獎呀！然後好開心地去攞，今次感觸大好多，看到自己心境的變化，對演戲的領受好不同，好珍惜這份感覺。」

Sammi在22年前，亦憑《鍾無艷》奪得同一獎項，回想當時心態，與今天截然不同。（陳順禎 攝）

Sammi出席分享會，觀眾齊齊大叫「天美姨姨」（戲中角色名），大家看得非常投入。（陳順禎 攝）

冇信心挑戰金像獎

雖然香港電影金像獎候選名單要2月才公布，但先拔頭籌有否令Sammi信心大增？Sammi︰「講真，冇！這麼多年多次入圍，自己都習慣了陪跑的心情，覺得好像應份似的。這種想法看似不應該，但似乎已紮根心底裡。來到今年都未知能否入圍，就算入圍我都是以平常心去面對，有這個肯定已經好開心。更開心是電影被選為年度推薦電影，對於一位新導演而言，是相當重要的一步。」

鄭秀文今次零片酬參與演出，「片酬都是次要，能夠為香港電影做少少嘢先最重要，這麼多年香港電影畀我太多嘢，有機會為新晉導演做少少嘢，我樂意去做。」鄭秀文說。（《流水落花》劇照）

陸駿光︰三生有幸

為鼓勵新導演，Sammi今次是零片酬演出，「片酬都是次要，能夠為香港電影做少少嘢先最重要，這麼多年香港電影畀我太多嘢，有機會為新晉導演做少少嘢，我樂意去做。我特別鍾意這部戲不煽情，沒有要你帶三包紙巾入場，但每段戲都應觸動你，我正喜歡這份觸動。」

今次是陸駿光首次當電影男主角，更與Sammi演夫妻，自己都覺得不知上世做了甚麼好事有這個機會。（陳順禎 攝）

今次亦是陸駿光首次當電影男主角，除了興奮、冇想過、好感恩，他更指能跟Sammi合演夫妻是三生有幸。「我每日都好珍惜，煞青後更有點不捨得，好開心Sammi可以拎獎，我記得拍攝時，我們要從化妝間行去間村屋，每次行這段路我都跟在Sammi後面，見到她連步姿都跟平時不一樣，心想今次Sammi應該好有機會衝擊獎項，而自己有份演出更是三生有幸，不知上世做了甚麼好事……」這時Sammi已搶答︰「太誇張，呢段要Cut呀，我都係普通人一個，唔好咁樣形容我啦。演員同演員都是同一條線，沒有這樣分野，演員就是演員，導演就是導演，成件事相當融洽。」

最後導演賈勝楓提提大家︰「Sammi固然演得好好，但都希望觀眾多多留意陸駿光、談善言以及一班小演員，他們每位都做得好好，已贏得不少口碑，希望觀眾都可以留意整個『大家庭』的演出。」