追龍番外篇龍爭虎鬥｜王晶拍足30年「跛豪」　網民：消費到死為止

王晶執導的2017年電影《追龍》，找來甄子丹與劉德華飾演「跛豪」與「雷洛」，第N次翻拍香港六、七十年代四大探長的故事，之後他繼續拍同一題材，前年推出網絡電影《追龍番外篇之十億探長》，找來王浩信將「雷洛」借屍還魂變「徐樂」，一樣的故事又又又再拍，到近日仲有續集《追龍番外篇龍爭虎鬥》上架，加入陳小春飾演「跛豪」，將舊橋改少少當新戲，挑戰觀眾的容忍限度！

陳小春飾演「跛豪」，被批評連假髮都好求其。（影片截圖）

「雷洛」、「跛豪」與「四大探長」的相關題材電影，多到數埋腳指都唔夠，當年《跛豪》與《五億探長雷洛傳》叫好又叫座，作為後者監製的王晶，將這幾個「流量密碼」消費足足30年，多年來推出《O記三合會檔案》、《金錢帝國》、《追龍》及《金錢帝國：追虎擒龍》，仲有兩部網絡電影《追龍番外篇之十億探長》及《追龍番外篇龍爭虎鬥》，「雷洛」與「跛豪」老是常出現。

三十年後鄭則士仍然在演「肥波」。（影片截圖）

可惜質素似乎一部比一部差，兩部《追龍番外篇》更加可謂「魔改」，近日上架的《追龍番外篇龍爭虎鬥》，「跛豪」變成「雷洛」的手下，更娶了「雷洛」的舊情人做老婆，聽落雖然離譜，但總算在拍到爛的故事中加添點點新意。然而觀眾就唔太受落，劣評排山倒海而來，當中不少人狠批王晶「炒冷飯」足足30年，相信未來仲有繼續拍落去。