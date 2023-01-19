超神經械劫案下︱張敬軒、魏浚笙裸跑賀年　軒公IG大派幕後福利照

英皇電影《超神經械劫案下》由應智贇執導，邵劍秋、彭立威監製，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪、黃正宜（阿正）、邱頌偉（阿雞）、楊天宇、郭思、張明偉、歐陽仲豪Dee、黎峻等主演。

新春賀歲喜劇《超神經械劫案下》將於1月21日大年三十正式上映。（《超神經械劫案下》電影海報）

《超神經械劫案下》已定於2023年1月21日（年三十）賀歲黃金檔盛大公映，首映禮及優先場觀眾反應最熱烈的一幕，正是全城談論的焦點——張敬軒、Jeffrey、白只齊齊為藝術犧牲，在稻田裡忘情裸跑！有粉絲目瞪口呆：「睇到三個人一齊裸跑，場面太震撼啦！」亦有粉絲笑不攏嘴：「呢幕真係笑得最開心！」更有粉絲流晒口水：「三位身材完全不一樣，尺碼齊備、任君選擇！」

主演《超神經械劫案下》的張敬軒、Jeffrey魏浚笙及白只，在劇中於稻田上忘情裸奔。（《超神經械劫案下》電影劇照）

軒仔年廿八大派福利 一場戲展現人體發育三大階段

首度擔正賀歲片，張敬軒奉献從影以來最大膽演出，偕Jeffrey與白只一同裸跑，並特別揀選於今日（年廿八）在ig派福利，po出與Jeffrey的私藏幕後花絮相，軒仔於ig貫徹幽默作風：「今日年廿八，搵到張貼題嘅相Po下！我諗我算係有自信，竟然夠膽喺喱條『木契』（Jeffrey）隔離除衫！」再附加搞笑hashtag：「我影響市容我對唔住！」

張敬軒於社交媒體上分享《超神經械劫案下》幕後花絮照，電影未上映便大福利，Jeffrey魏浚笙與他一同以布遮檔下身重點部位。（張敬軒IG圖片）

入行以來，軒仔一向惜肉如金，今次於《超神經械劫案下》來一幕軒公開「褲」，他坦言：「從來未試過在鏡頭面前演出，這樣的無遮無掩，難免有點尷尬與不自然，但始終男生從小到大都會習慣赤膊，而且即場看拍攝出來的效果，大家又覺得幾好笑，所以我覺得這場戲不錯，極富生物科、人體科學等教育意義，可以看到人體正常發育的三個階段！」軒仔更不忘自爆：「這場戲拍攝之前，我們有討論過，要不要自己出錢做CG（修飾身材）？後來都是肉赤，沒叫電影公司做CG，如今看來，我極度懷疑魏浚笙自掏腰包，用CG弄肌肉出來，在此歡迎各位觀眾，在電影票房理想時，齊齊來驗明正身！」

稻草難掩Jeffrey魏浚笙結實的腹肌，張敬軒皮膚更意外白滑。（《超神經械劫案下》電影劇照）

Jeffrey奉獻最大尺度演出 白只盛讚阿正演出專業

教無數粉絲尖叫連連的Jeffrey，首次透露心底話：「拍這場戲我好緊張，因為第一次在大銀幕脫衣服，比較大壓力，害怕自己狀態不夠好，所以想盡全力做好這件事！」收到劇本後，Jeffrey已加緊操肌，務求以最佳狀態上陣：「得悉要拍這場戲之前，未入戲組已經加強運動訓練，希望將最好的戲劇效果帶給觀眾，我想，這部電影的這一個片段，將會是我人生最大尺度的演出！」

張敬軒、Jeffrey魏浚笙與白只荒野外露，表情仍然認真，果然「我哋唔尷尬、尷尬嘅就係人哋」！（《超神經械劫案下》電影劇照）

素來專業的白只，笑言演出這場重頭戲全無尷尬：「畢竟我是個演員，這一刻正在角色之內，加上劇情合乎邏輯，又有軒公與Jeffrey伴著我，而且嚴格來說我並不是全裸，如果大家有留意畫面，我兩肩還有條皮草毛毛披在身上，總算有些安全感！」三位男主角在稻田裡赤裸狂奔，身形各有不同，迎合不同捧場客，白只開玩笑道：「奔跑時沒有辦法，我的脂肪『done吓done吓』，難免有點破壞美感！不過值得一讚的是，阿正相當專業，望著我時仍然可以亮出一對『心心眼』，但她也有可能只是借視線，其實正在望著軒公與Jeffrey！」