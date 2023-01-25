Slam Dunk︱籃球場身高贏晒？　盤點NBA「宮城級」短身球員

熱血日本漫畫《男兒當入樽》動畫電影《The First Slam Dunk》已於1月12日在香港上映，製作電影版的傳聞早已傳出多年，如今終於能夠在大銀幕上首次看到久違的一眾湘北球員，實在令數代深受《男兒當入樽》影響的粉絲大為興奮。

相隔26年，《男兒當入樽》再度推出電影作品，讓粉絲大感興奮。（《The First Slam Dunk》海報）

電影以宮城良田作為中軸，填補這位湘北重要球員的成長故事，講述這位身高僅1.68米的控球後衞如果成位隊中不可或決的隊友。而遠在美國的NBA球場上，其實亦不乏身高與宮城良田不分上下的球員，甚至有兩位身型更短小！以下為大家盤點6位「宮城良田級」的短身球員：

《THE FIRST SLAM DUNK》的主角是宮城良田。（電影劇照）

Allen Iverson

身高：6呎（1.83米）

最佳賽事表現：60分︱6助攻︱5搶截

Nate Robinson

身高：5呎9吋（1.75米）

最佳賽事表現：41分︱8籃板︱3助攻

Nate Robinson防守時，僅與躬身的對手平頭。（Getty Images）

Isaiah Thomas

身高：5呎8吋（1.72米）

最佳賽事表現：53分︱4助攻︱3搶截

Isaiah Thomas與傳奇球員高比拜仁有着「最萌身高差」。（Isaiah Thomas Twitter圖片）

Isaiah Thomas在場上與對手的身高差更明顯。（Getty Images）

Anthony Webb

身高：5呎7吋（1.70米）

最佳賽事表現：29分︱17助攻︱4搶截

Anthony Webb與當年同場的對手球員。（NBA網站圖片）

Earl Boykins

身高：5呎5吋（1.65米）

最佳賽事表現：36分︱9助攻︱3搶截

Earl Boykins對決騎士隊時，比騎士隊的球員矮一大截。（騎士隊網站圖片）

Tyrone Bogues

身高：5呎3吋（1.60米）

最佳賽事表現：18分︱17助攻︱5籃板