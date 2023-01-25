Slam Dunk︱籃球場身高贏晒？ 盤點NBA「宮城級」短身球員
撰文：莫匡堯
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熱血日本漫畫《男兒當入樽》動畫電影《The First Slam Dunk》已於1月12日在香港上映，製作電影版的傳聞早已傳出多年，如今終於能夠在大銀幕上首次看到久違的一眾湘北球員，實在令數代深受《男兒當入樽》影響的粉絲大為興奮。
電影以宮城良田作為中軸，填補這位湘北重要球員的成長故事，講述這位身高僅1.68米的控球後衞如果成位隊中不可或決的隊友。而遠在美國的NBA球場上，其實亦不乏身高與宮城良田不分上下的球員，甚至有兩位身型更短小！以下為大家盤點6位「宮城良田級」的短身球員：
Allen Iverson
身高：6呎（1.83米）
最佳賽事表現：60分︱6助攻︱5搶截
Nate Robinson
身高：5呎9吋（1.75米）
最佳賽事表現：41分︱8籃板︱3助攻
Isaiah Thomas
身高：5呎8吋（1.72米）
最佳賽事表現：53分︱4助攻︱3搶截
Anthony Webb
身高：5呎7吋（1.70米）
最佳賽事表現：29分︱17助攻︱4搶截
Earl Boykins
身高：5呎5吋（1.65米）
最佳賽事表現：36分︱9助攻︱3搶截
Tyrone Bogues
身高：5呎3吋（1.60米）
最佳賽事表現：18分︱17助攻︱5籃板