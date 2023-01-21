甄子丹赴韓宣傳《喬峰傳》　拍《Running Man》宋智孝興奮合照

由甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》，於全球不同地方陸續上映，藉著電影希望能進一步宣揚中國武俠電影文化。繼早前前後新加坡及馬來西亞，甄子丹日前便抵達韓國，一落機即有粉絲迎接，在當地大受歡迎。

甄子丹在韓國出席活動，現場早有粉絲守候。（電影公司提供）

甄子丹在韓的人氣，從當年《葉問4》在韓國上映時的票房，至今仍是今華語電影第一可見一斑，故這次韓國宣傳之旅備受矚目。當中不少觀眾及傳媒看過優先場後，大讚戲中動作場面打得勁過《葉問》，更驚喜是電影吸引當地不少女性觀眾入場，足見甄子丹在當地大獲異性歡迎。

不少韓國演員慕名前來合照，（左至右）池承炫、申承煥、朴星雄。（電影公司提供）

多年未到韓國宣傳，甄子丹是次便吸引不少韓國演員特別前來活動求合照，其中包括池承炫、申承煥、朴星雄等人，待甄子丹宣傳活動完成後便急不及待，上前見面求拍照，大家見到偶像都非常興奮，齊齊舉機自拍。

甄子丹此行會上《Running Man》擔任嘉賓，當中宋智孝更是其粉絲求合照。（電影公司提供）

整個旅程其中一日是粉絲見面會，碰巧亦是甄子丹女兒生日，現場有可愛粉絲連他女兒生日也能說出，足證粉絲對甄子丹的愛。而今次甄子丹去到韓國應邀拍攝綜藝節目《Running Man》，節目中其中一個環節是打木人樁，在甄子丹表演完後，連一眾主持人都「O咀」驚嘆不已！當中《Running Man》的宋智孝也是甄子丹的粉絲之一，拍攝完畢後亦忍不住要與偶像拍照留念！