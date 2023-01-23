《喬峰傳》離巢TVB即獲甄子丹賞識　王君馨︰佢睇到我有團火

甄子丹監製、導演及主演的電影《天龍八部之喬峰傳》，事事親力親為，當中選角都親自邀請好友呂良偉、惠英紅、張兆輝演出，就連徐小明都被他成功游說出山。不過在眾多角色中，王君馨（Grace）是首次合作。Grace之前一直接拍TVB劇集，近年離巢有到過內地拍攝綜藝，照理與甄子丹沒有交集，就正正是決心離開自己Comfort Zone這團火，當中的花火竟燃點到丹爺身上，有意合作。

甄子丹就是看中王君馨內藏的一團火，決定由她演康敏一角。（葉志明 攝）

不少演員都演繹馬夫人一角，王君馨亦有參考前輩的演出。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

一團火延起甄子丹興趣

獲選演出馬夫人康敏一角，固然開心，但又不敢問導演甄子丹，點解揀我？直至去到拍攝現場，反是甄子丹親自解說。王君馨︰「他說見我離開自己工作多年的地方，當中一定會有團火，會有份Passion才會作這決定，而他正正就想跟有Passion的人合作。」離開就是為了尋找新挑戰，尋找過程正正需要Passion，君馨同樣具備了。

獲甄生點名合作，算是君馨入行以來一份肯定。（電影公司提供）

「上帝想睇你團火可以有幾大」

其實機會是一環緊扣一環，不是離開TVB，便不會到內地拍攝一個跳舞綜藝，拍攝前要接受21日隔離，而拍到尾聲便接到監製晶哥王晶電話，問她有冇興趣演康敏。「如果我不是在內地，要等一個演員上北京隔離21日，是等不及的，又幸好可以跳到入總決賽，否則一早被淘汰又會已返到香港。成個過程好似上帝想睇你團火可以有幾大？你夠火行第一步，佢會開第二步畀你，有第二步就有第三步，但你唔行第一步就永遠都唔知。」

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而王君馨在內地拍攝跳舞綜藝時，正值自由身，在冇助手下獨自上內地闖。「我當自己新人一樣，準備迎接任何挑戰，不過我是個需要充足準備的人，當你每日只得一個出發時間，而不知當日要做6小時、12小時還是20小時，很多東西你都無法準備。又試過有日要拍喊戲，一來我便放盡去演去喊，結果原來當日要演足三次，如果知道我可以將自己的能量分三次用，不會一次豁盡。」因為種種不似預期挑戰，有次著旗袍跳舞，因體力透支便差點暈倒，但憑一股傻勁支撐住。「因為如果穿旗袍倒地畫面會很不雅，所以一直撐，撐到拍完為止。」

王君馨飾演的康敏，正宗的持靚行兇，最毒婦人心。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

急轉國語對白靠死背

知道要演康敏，沒有看過原著，也不斷翻看別人的演出，更重溫香港電影出名的古裝美人，林青霞、張曼玉、王祖賢……「愈看我愈大壓力。」回想對上一次拍古裝，已經是2011年的劇集《耀舞長安》，於是又想起可以問好友胡杏兒、鄧萃雯可以怎樣準備。「其中雯女給我一個建議，就是縱使全程用廣東話拍攝，自己最好都思考國語對白可以怎樣講，如果廣東對白是6個字，最好國語都是6個字，方便日後配音用。」

色誘白世鏡一幕，突然全程變國語，要急急背過對白。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

而就在拍攝跟白世鏡（杜玉明 飾）交手一場戲，一直以來都是用廣東話拍攝，突然去到這一場戲，導演要求用國語。「他問我可不可以？我好冷靜話可以，但畀時間我補補妝先，然後我入到化妝間，叫化妝姐姐幫我補妝，補到我叫停為止，就趁這段時間去背國語台詞，大約20分鐘後便叫OK開機拍。如果沒有單人匹馬到內地闖的經驗，這個轉變我會應付不來，可能做不到，可能要NG 100次，但現在我應付到，現在的我更覺得沒甚麼可怕了！」

開拍前，君馨有重溫香港電影出名的古裝美人，林青霞、張曼玉、王祖賢……「愈看我愈大壓力。」（葉志明 攝）

鳴謝︰

化妝︰Evelyn Ho

髮型︰Kenny @ HAIR

服裝︰Maje

首飾︰APM Monaco