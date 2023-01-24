金草莓2023｜《金髮夢露》8項領先　范冰冰兩片爭最差女配角

第95屆奧斯卡金像獎的入圍名單，將於香港時間今晚（24/1）揭曉，而每年都早一日贈慶的金草莓獎，名單亦於昨晚公布。Netflix電影《金髮夢露》（Blonde）紀錄美國一代性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的一生，雖然上架時掀起熱討，但頗惹負評，結果不負眾望獨攬8個獎頂。而受逃稅事件影響一直未有新作的范冰冰，便憑進軍荷里活之作《355：諜影特攻》（The 355）及《國王的女兒》（The King’s Daughter），競逐最差女配角獎。

《金髮夢露》「先拔頭籌」，入圍八個獎項。（《金髮夢露》劇照）

《金髮夢露》一口氣便獲最差電影、劇本、導演、男配角、翻拍、銀幕情侶等獎項，不過片中女主角，飾演夢露的前「邦女郎」女星Ana de Armas，就幸保不失，未獲提名。反而拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）就憑《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic Park: Dominion）獲提名。

電影獲8個提名，但評審明顯錫住女主角Ana de Armas，未有入圍最差女主角。（《金髮夢露》劇照）

較受注目是中國女星范冰冰都有入圍，自2018年被爆出逃稅事件後，就被中國封殺，好不容易再於大銀幕上看到她的身影，電影《355：諜影特攻》原定2021年1月15日上映，但就因為新冠肺炎疫情影響的關係，改於2022年1月。范冰冰亦成功憑該片及《國王的女兒》（The King’s Daughter），於最差女配角上獲雙提名。

在《355：諜影特攻》飾演中國女特工的范冰冰。（《355：諜影特攻》劇照）

動作連場但不被討喜。（《355：諜影特攻》劇照）

男演員方面，金像影帝湯漢斯（Tom Hanks），就他憑《木偶奇遇記》（Disney’s Pinocchio）以及《貓王》（Elvis）兩片，同時獲最差男主角及男配角提名，叫兩飛。而謝拉力圖（Jared Leto）亦憑《魔比煞》（Morbius）與湯漢斯爭影帝。

貴為奧斯卡影帝，但評審一於冇手軟。（《木偶奇遇記》劇照）