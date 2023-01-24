新海誠《鈴芽之旅》出戰柏林　《Slam Dunk》爭日本奧斯卡動畫獎

第73屆柏林影展昨日公布入圍名單，以《你的名字。》打響名堂的新海誠監督新作《鈴芽之旅》，成功入圍影展的「主競賽單元」，有份角逐最高榮譽金熊獎及銀熊獎，這是繼動畫大師宮崎駿的《千與千尋》後，相隔21年後再度入選該單元的日本動畫電影，寫下歷史新一頁。同時間，《The First Slam Dunk》亦入圍有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎，與《ONE PIECE FILM RED》及《鈴芽之旅》競逐最佳動畫。

《鈴芽之旅》是繼動畫大師宮崎駿的《千與千尋》後，相隔21年後再度入選該單元的日本動畫電影。（《鈴芽之旅》劇照）

對於能夠入圍柏林影展，新海誠導演表示衷心感謝一直指導著他的工作人員的才能及努力，還有支持電影的觀眾們。他亦十分期待海外觀眾對電影的反應。而女主角原菜乃華對於能夠作為《鈴芽之旅》一員踏出海外、甚至是柏林影展，感到非常光榮，有如做夢一樣。

2001年經典作品《千與千尋》，當年亦入圍柏林影展。（動畫截圖）

《鈴芽之旅》以日本各地的廢墟為舞台，17歲的主人翁‧岩戶鈴芽與旅人‧草太相遇，得知日本各處發現作為災難之源的陳舊門扉。唯有四處走訪尋找，並將門扉鎖上，才能阻止災害。在神秘門扉的引導下，從九州、四國、關西、東京，鈴芽將走訪日本各地將門上鎖。電影將於3月2日香港上映。

《THE FIRST SLAM DUNK》在日本及香港上映後，都叫好叫座。(《THE FIRST SLAM DUNK》影片截圖）

同一時間，有「日本奧斯卡」之稱的《日本電影學院獎》亦公布入圍名單，妻夫木聰擔正的《那個男人》獲13項提名，包括最佳影片、導演、男主角、等，至於最佳動畫亦競爭劇烈，入圍的包括《鈴芽之旅》及《THE FIRST SLAM DUNK》，還有《ONE PIECE FILM RED》、《鏡之孤城》和《犬王》。