Slam Dunk︱日本博客以AI真人化16位角色　流川楓、仙道顏值制霸

熱血日本漫畫《男兒當入樽》動畫電影《The First Slam Dunk》已於1月12日在香港上映，製作電影版的傳聞早已傳出多年，如今終於能夠在大銀幕上首次看到久違的一眾湘北球員，實在令數代深受《男兒當入樽》影響的粉絲大為興奮。

相隔26年，《男兒當入樽》終於推出電影作品，讓粉絲大感興奮。（《The First Slam Dunk》海報）

日本一位博客「AIみかん」（AI桔子），曾經利用人工智能技術，將16位《男兒當入樽》的角色「真人化」，成為模擬真人版《男兒當入樽》的角色形象，當中除了湘北高中籃球隊的五位主要成員外，亦包括女主角赤木晴子、經理人彩子小姐、陵南高中主將仙道彰、魚住純、海南大附屬的MVP牧紳一及翔陽高中主將兼教練藤真健司。

湘北高中代表：

+ 5

陵南高中代表：

海南大附屬代表：

翔陽高中代表：

16位真人化的《男兒當入樽》角色中，湘北「顏值擔當」流川楓被化成韓星級男神，與擁有混血兒輪廓的仙道顏值制霸神奈川縣，至於男主角櫻木花道，果然還是把一個紅色亂髮剪短，外形較為討好。

不知道《男兒當入樽》兩大顏值擔當，你認為真人化的流川楓（左）或仙道彰（右）比較靚仔？（AIみかん影片截圖）

而唯一可能令粉絲覺得略嫌不足的，就是少了湘北的重中之中——「白髮鬼」安西教練，不知道安西教練如果被AI真人化，效果將會如何呢？