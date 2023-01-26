殘影空間︱預告曝鄧麗欣孖姜皓文追查兇案　張建聲揮鐵槌殘殺全家

香港亞洲電影節參與作品的電影《殘影空間》即將於2月23日上映！預告正式曝光！電影雲集香港電影金像實力班底，包括曾獲提名香港電影金像獎最佳女主角的鄧麗欣（Stephy）與台灣金馬影帝謝君豪，以及香港電影金像獎最住男配角姜皓文及袁富華。

鄧麗欣於《殘影空間》飾演法醫精神科醫生徐曉靜。（《殘影空間》電影劇照）

姜皓文於《殘影空間》裡飾演警探，與鄧麗欣聯手追查接二連三的命案。（《殘影空間》電影劇照）

謝君豪於《殘影空間》裡飾演精神科醫生仁重光，在戲中似乎教唆病人謀殺。（《殘影空間》電影劇照）

袁富華亦主演《殘影空間》，角色暫時保持神秘。（《殘影空間》電影劇照）

而曾提名香港電影金像獎最佳男主角及奪最佳新演員獎的凌文龍、曾提名香港電影金像獎最佳新演員的余香凝、蔡瀚億及張建聲等多位影壇年輕一代好戲之人亦合作演出，揭開城中多宗命案的真相！

蔡瀚億亦有份參演《殘影空間》，角色看起來正正常常、斯斯文文。（《殘影空間》電影劇照）

余香凝在《殘影空間》裡飾演一位經歷家暴的受害者。（《殘影空間》電影劇照）

張建聲在《殘影空間》飾演其中一位病人，是倫常慘案的主角。（《殘影空間》電影劇照）

凌文龍在《殘影空間》中似乎將會成魔。（《殘影空間》電影劇照）

電影中，飾演法醫精神科醫生徐曉靜的Stephy，天生擁有特殊能力，能進人殺人犯的潛意識空間追兇，她與警探姜皓文聯手追查城中接二連三的命案，案件轟動全城，除了被家暴的余香凝、發生倫常慘案的張建聲，以至凌文龍的成魔之路，一步一驚心！

《殘影空間》的預告片中，張建聲的演出相當陰沉。（《殘影空間》電影預告截圖）

張建聲在《殘影空間》中揮鐵槌殘殺家人。（《殘影空間》電影預告截圖）

張建聲在戲中毫不留手，一出手便見血。（《殘影空間》電影預告截圖）

期間鄧麗欣卻發現案中有案，一句「每個人都自以為是好人」，揭露了不少犯案動機及「真相」，她更懷疑謝君豪飾演的精神科醫生仁重光教唆病人謀殺，於是展開追查，期間二人還「正面交峰」！

鄧麗欣與謝君豪的角色同為精神科醫生。（《殘影空間》電影預告截圖）

鄧麗欣與謝君豪將於電影中正面交峰，上演一系列心理戰。（《殘影空間》電影預告截圖）

對於電影即將上映，鄧麗欣相當期待，直言電影正好讓大家反思，她說︰「我自己本身好鍾意呢個劇本，對角色同每一場戲都有好多要求，可能呢方面會畀到自己好大壓力所以拍攝時心情低落外，亦有非常大嘅壓力，我係未試過又失眠又胃痛，呢啲係我平時唔會發生的，喺呢部戲嘅過程就發生晒。」

鄧麗欣自言拍攝《殘影空間》壓力巨大，又胃痛又失眠，入行演戲以來從未試過。（《殘影空間》電影劇照）

至於姜皓文首次與鄧麗欣合作，他直言對方第一印象是非常進取的女演員，他又謂這次合作充滿火花，他表示︰「戲中我邀請她去追查案件，大家事前都有傾有講，拍攝時有唔少火花，今次拍攝心情起伏都好大，期待呢套電影作品正式上映。」