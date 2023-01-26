殘影空間︱預告曝鄧麗欣孖姜皓文追查兇案 張建聲揮鐵槌殘殺全家
撰文：莫匡堯
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香港亞洲電影節參與作品的電影《殘影空間》即將於2月23日上映！預告正式曝光！電影雲集香港電影金像實力班底，包括曾獲提名香港電影金像獎最佳女主角的鄧麗欣（Stephy）與台灣金馬影帝謝君豪，以及香港電影金像獎最住男配角姜皓文及袁富華。
而曾提名香港電影金像獎最佳男主角及奪最佳新演員獎的凌文龍、曾提名香港電影金像獎最佳新演員的余香凝、蔡瀚億及張建聲等多位影壇年輕一代好戲之人亦合作演出，揭開城中多宗命案的真相！
電影中，飾演法醫精神科醫生徐曉靜的Stephy，天生擁有特殊能力，能進人殺人犯的潛意識空間追兇，她與警探姜皓文聯手追查城中接二連三的命案，案件轟動全城，除了被家暴的余香凝、發生倫常慘案的張建聲，以至凌文龍的成魔之路，一步一驚心！
期間鄧麗欣卻發現案中有案，一句「每個人都自以為是好人」，揭露了不少犯案動機及「真相」，她更懷疑謝君豪飾演的精神科醫生仁重光教唆病人謀殺，於是展開追查，期間二人還「正面交峰」！
對於電影即將上映，鄧麗欣相當期待，直言電影正好讓大家反思，她說︰「我自己本身好鍾意呢個劇本，對角色同每一場戲都有好多要求，可能呢方面會畀到自己好大壓力所以拍攝時心情低落外，亦有非常大嘅壓力，我係未試過又失眠又胃痛，呢啲係我平時唔會發生的，喺呢部戲嘅過程就發生晒。」
至於姜皓文首次與鄧麗欣合作，他直言對方第一印象是非常進取的女演員，他又謂這次合作充滿火花，他表示︰「戲中我邀請她去追查案件，大家事前都有傾有講，拍攝時有唔少火花，今次拍攝心情起伏都好大，期待呢套電影作品正式上映。」