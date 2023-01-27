毒舌大狀｜楊偲泳Renci表現獲激讚　網民：終於不止是張振朗女友

賀歲片《毒舌大狀》叫好又叫座，截至昨晚（26日），票房已突破3500萬港元。黃子華與謝君豪兩大「戲精」的演出固然賞心悅目，而飾演女大狀「方家軍」的楊偲泳（Renci）亦令人眼前一亮，面對兩位好戲之人完全沒有比下去，仲壓制返子華神轉頭，難怪獲得網民激讚，仲話她終於不止是「張振朗女友」。

Renci沒有被子華神蓋過，跟阿Dee「何啟華」齊齊出彩。（劇照）

現年29歲的Renci早在2014年就開始拍MV，當中最為人印象深刻的是JW《矛盾一生》的MV演出。及後Renci成為ViuTV的旗下藝人，以節目《SE7EN》出道。當時有不少網民留意出Renci身材出眾，成為她的最大賣點，但亦因此被人忽視其演出，她演出過《詭探》、《身後事務所》、《歎息橋》及《暖男爸爸》等劇集，但討論度不高。

Renci身材出眾，甫出道就引起網民注意。（IG圖片）

2019年張振朗承認跟Renci拍拖，觀眾更只留意她的花邊新聞，「楊偲泳」這名字被「張振朗女友」掩蓋。2020年Renci離開ViuTV，集中在電影圈發展，主演了前年上映的《喜歡妳是妳》雖然不叫座，但不少人留意到Renci的演技，現在於《毒舌大狀》更是大放異彩，終於迎來出頭天！

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