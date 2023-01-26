超神經械劫案下︱突發謝票爆晒場　魏浚笙Jeffrey被女圍幾乎失控

2023年賀歲喜劇《超神經械劫案下》，，由張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、白只及洪嘉豪等主演，早前已於1月21日大年三十正式上映。電影上映僅5日，已累積超過1100萬票房，平均每日進帳200萬，成績相當不錯。

賀歲片《超神經械劫案下》上映數日，張敬軒、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、阿正、張明偉等一眾主演一同出席突發謝票活動。（葉志明 攝）

今日（26日），《超神經械劫案下》主演張敬軒、魏浚笙、洪嘉豪、黃正宜（阿正）、張明偉在新春連假過後首日，出席電影謝票活動，感謝繼續入場支持的觀眾。

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《超神經械劫案下》男主演張敬軒將於26日現身謝票，在新春長假期後繼續酬謝入場支持的觀眾。（《超神經劫案下》IG圖片）

軒公、Jeffrey、洪嘉豪、阿正及張明偉突發入場與觀眾見面，眾星甫一入場便引起觀眾熱情尖叫，張敬軒笑指：「想不到突發謝票也會遇到全院滿座，感謝大家支持《超神經械劫案下》！」他表示電影的風格反傳統，想不到反應會這般理想。

張敬軒、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪等入場謝票，軒公感恩看到全院滿座。（葉志明 攝）

軒公更透露：「其實這部戲的初剪長達2.5小時，但因為賀歲檔有時間限制，所以剪短成為今日的版本，希望有一日能夠讓大家看那一個版本。」軒公亦表示電影的對白甚有意思：「我希望電影的對白能夠鼓勵到大家，好像電影所言『用心守護、拚死捍衞』，守護一切人和事。」

張敬軒期望《超神經械劫案下》的對白能夠為大家帶來鼓勵。（葉志明 攝）

張敬軒、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、阿正、張明偉在《超神經械劫案下》突擊謝票期間，與觀眾大合照。（葉志明 攝）

而Jeffrey魏浚笙在謝票前，已準備好一疊親手書寫的揮春送給現場觀眾，而他在謝票期間笑指：「我的角色是企鵝，在戲中的任務是保護軒公，戲內戲外也一樣！」然而現場觀眾的熱情超越Jeffrey的預計，在謝票完畢、張敬軒離場期間，Jeffrey與洪嘉豪便被一眾女粉絲包圍，現場擠擁至水泄不通，有如「喪屍片」一樣幾近失控。

Jeffrey魏浚笙（左側、配戴白色口罩）與洪嘉豪（左側、配戴紅色罩）在軒公離場後，旋即被女粉絲包圍，場面幾近失控。（葉志明 攝）

面對熱情的粉絲，洪嘉豪禮貌也接受粉絲送上的禮物；而Jeffrey則負責「殿後」、「被困」於粉絲之間，與粉絲一一自拍合照後才離開戲院。

洪嘉豪離開《超神經械劫案下》謝票場時，禮貌地謝過粉絲的禮物。（葉志明 攝）