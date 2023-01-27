流水落花︱獻唱主題曲拍純樸MV　鄭秀文︰不煽情滲出感人處

創意香港全力支持、電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品——《流水落花》將於3月2日正式上映，由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光演出男女主角，與談善言及多位年輕新力軍演員演出一個講述十三年的寄養，一趟愛與被愛的一生旅程！

鄭秀文主演電影《流水落花》，將於3月2日正式上映。（《流水落花》電影海報）

鄭秀文早前憑《流水落花》，於2022年度香港電影評論學會大獎榮登最佳女演員。（《流水落花》電影劇照）

陸駿光於《流水落花》中飾演男主角。（《流水落花》電影劇照）

主題曲的出現，能為電影錦上添花，而今次由蔡德才、江逸天監製，林若寧填詞、永夏作曲，為電影《流水落花》創作出主題曲〈我這樣活了一天〉。導演賈勝楓最初收到音樂，與林若寧一齊討論歌曲想帶出的意思，賈導說：「同林若寧談論歌詞的時候，想有天美姨姨一個人在河邊，邊行邊哼歌，沒有旁人在場的感覺。今次為這部電影專門選用了編曲上最純樸的版本，只用一支結他彈奏，好樸素，好隨意，溫馨地帶出回想從前的感覺，這樣已很足夠表達天美姨姨的心境。」

電影《流水落花》的主題曲〈我這樣活了一天〉，由女主演鄭秀文主唱，MV以簡約、樸素風格拍攝。（〈我這樣活了一天〉MV截圖）

戲中的女主角鄭秀文為電影主唱主題曲，也為〈我這樣活了一天〉一曲拍攝MV，Sammi表示：「歌詞是講述人是如何地一天一天的生活，而當中有傷痛、有一份無奈、有一份淡然。人生存的意義，就在每天的大小經歴之中。」

《流水落花》主題曲MV由鄭秀文親自演出，另一主場景為日落郊外。（〈我這樣活了一天〉MV截圖）

講到為歌曲拍攝MV，Sammi直言：「實在很喜歡這部電影不煽情，但卻又滲出感人之處。為新歌拍攝MV時回想起，天美姨姨帶著人生傷痛看似活得沒什意義，但回頭望卻原來一切的付出和經過，儘是生命意義。大愛滿滿在其中。」

鄭秀文坦言喜歡《流水落花》不煽情、又滲出感人之處的風格，主題曲MV亦一脈相承。（〈我這樣活了一天〉MV截圖）

賈導演提到電影主題曲會在電影片尾播出，他說：「大家睇完套戲見出Credit會以為完，但呢個時候響起的主題曲，先係整套電影的真正結尾。收到好多觀眾的觀後感，覺得首歌是整套電影的餘韻，將感動延續下去，還表示一定要聽完首歌才覺得圓滿。」

《流水落花》導演賈勝楓提醒觀眾，主題曲〈我這樣活了一天〉MV將於電影鳴謝字幕後播放。（《流水落花》電影劇照）

鄭秀文憑《流水落花》榮登2022年度香港電影評論學會大獎最佳女演員，亦為香港電影金像獎「最佳女主角」的熱門人選。（《流水落花》電影劇照）

年輕演員談善言亦有參演《流水落花》。（《流水落花》電影劇照）