阿凡達：水之道︱早期納美人超醜槪念畫曝光　震驚影迷：好彩冇用

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）已於12月15日在香港上映，電影由導演占士金馬倫經年打造，至今仍然以20億美元（約港幣156億元）雄霸全球票房。近日一系列《阿凡達》納美星人（Na'vi）的早期槪念畫作於網上曝光，揭開納美星人原初設計的外貌，然而槪念畫的設計奇醜，被影迷嫌棄：「好彩最終沒有用到！」

2009年上映的電影《阿凡達》製作經年，而且視覺效果與設計質素均非常高。（《阿凡達》電影劇照）

據外媒報道，《阿凡達》的首席角色設計師兼槪念畫藝術家Joseph C. Pepe，在社交媒體上公開了一系列《阿凡達》棄用的槪念畫，當中包括由素兒莎丹娜（Zoe Saldana）飾演的Neytiri，以及他作為族中長老的父親。

納美星人長老的原初槪念畫甚具距離感，奇醜的面型甚不討好。（Joseph C.Pepe IG圖片）

雖然槪念畫的設計最終未有被使用，但不得不提畫中的細緻度十足。（Joseph C.Pepe IG圖片）

雖然設計師筆下的槪念畫非常精緻，皮膚紋理、眼睛等細節均畫得鉅細無遺，然而卻不得不承認與最終在大銀幕上登場的一眾納美星人相距甚遠，原初的設計令角色極具距離感，亦未能呈現出納美星人普遍的友善。

相信是素兒莎丹娜的角色Neytiri的槪念畫亦曝光，角色的兇悍形象一脈相承。（Joseph C.Pepe IG圖片）

從槪念畫中的納美星人側面看，似乎「最出事」的是鼻子的設計。（Joseph C.Pepe IG圖片）

相反，相信為素兒莎丹娜設計的槪念畫，則頗具個人特色，同樣發光的毛髮幼辮與非裔美國人流行的「雷鬼頭」一脈相承，亦與最終在銀幕上具有兇悍一面的Neytiri非常相似。