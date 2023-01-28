給十九歲的我︱優先場票房600萬　張婉婷面對負評︰不能客觀評價

紀錄片《給十九歲的我》將於2月2日正式上映，電影今日（28日）於英華女學校舉行感恩大會，由導演張婉婷攜同一眾於紀錄片內出現的人物出席。《給十九歲的我》製作歷時十年，由校友張婉婷進行紀錄，追蹤多位千禧年出生的女學生，由童年步入青年期間的成長。

張婉婷導演與五位《給十九歲的我》紀錄的女學生，一同回到母校英華女校出席「《給十九歲的我》感恩大會」。（陳順禎 攝）

張婉婷導演於感恩大會舉行後接受訪問，對電影能夠上映表示感恩：「沒想過這部電影能夠完成，更沒想過會有人肯發行上映，甚至聽聞優先場已超過600萬票房，2月2日正式上映當日更可能到800萬，真係發達喇！」而張導亦透露票房原來有獨特的用途：「《給十九歲的我》的票房收益全部都會給學校。以前我們要一路從半山行樓梯到山下的泳池，所以希望票房收益可以為學校興建一個泳池，但聽說要幾千萬。」

張婉婷導演接受訪問時表示，《給十九歲的我》票房收益會全數給學校。（陳順禎 攝）

《給十九歲的我》優先場一票難求，造就電影票房成績外，亦讓張導演能夠親身與觀眾接觸，他表示：「個個觀眾都有給我Feedback，亦問我許多問題，包括這批女同學如何挑選、拍攝十年期間的困難，亦給予我很多鼓勵的說話，非常窩心。」張婉婷導演在眾多《給十九歲的我》謝票場中，對其中一位觀眾的回應特别深刻：「有一位同樣是千禧年出生的年輕人，他表示自己也面對片中走過的一切轉變、有過沮喪的時候，但看完電影後他發覺原來自己並不孤單，感到心靈上得到撫平。」

張婉婷導演與《給十九歲的我》一眾女學生（右起）：阿佘 (佘麗薇）、雀仔（倫凱頤）、Jenny馬燕茹、Madam（羅曉淳）及Shirley（陳可兒），左一則為拍攝期間時任英華女校校長李石玉如女士。（陳順禎 攝）

近日網上流傳有觀眾對《給十九歲的我》的拍攝手法及張婉婷導演的旁白的負面意見，張導演表示自己亦有留意到相關意見：「有些人會覺得我講得太多，亦有些人覺得講得好，我認為自己現階段不能夠客觀地評價，因為時間太近，不懂得批判。或者過兩三年後，可能才知道。」

面對《給十九歲的我》觀眾的負面意見，張婉婷導演表示作品時間太近，現階段未能客觀評價。（陳順禎 攝）

對於未來十年的挑戰，張婉婷笑指：「不會再拍十年的東西，我沒有太多個十年，挑戰不到太多東西啦！因為拍攝、剪片、後期製作，將幾十萬小時濃縮成兩小時，單計剪片已經用了三年，放棄了十幾稿的版本。」《給十九歲的我》成為了2022年度香港電影評論學會大獎「最佳電影」，對於學會的高度評價，張婉婷感到意外：「我知道時心情覺得非常意外，最佳？因為拍攝時我想：如果水準可以，能夠發行其實已經好發達。電影得到這樣的好評價，我好滿足，所以今日亦借機會舉行一個感恩大會。」