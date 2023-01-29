超神經械劫案下︱讚魏浚笙尊師重道　軒公確診收關心電話兼問功課

賀歲電影《超神經械劫案下》已於1月21日年三十上映，為今年其中一部重磅賀歲作品，電影由《深宵閃避球》導演應智贇執導，張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、白只、洪嘉豪等主演。今日（21日）電影上映之際，ViuTV節目《爆谷一周》便邀得《超神經械劫案下》四位主演出席，接受谷德昭訪問，談到張敬軒確診期間點滴及新晉演員兼歌手Jeffrey魏浚笙的膽大心細。



《超神經械劫案下》的主演張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、白只出席《爆谷一周》節目，接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

尊師重道

Jeffrey魏浚笙作為娛圈新人，觀眾在他的外貌與銀幕形象外，認識尚淺。張敬軒在節目上坦言：「大家會有主觀意識，認定他是態度輕浮、不務正業、靠不住的男生，但原來不是。我們認識後私下相處，發現他是一個很傳統的人。」

張敬軒指外界或許會有主觀意識，認為Jeffrey魏浚笙因為外形俊朗，就可能是態度輕浮、不務正業，但事實其實不然。（《爆谷一周》節目截圖）

早前張敬軒曾舉行演唱會、期後確診，在家休養期間，他表示Jeffrey與Tyson Yoshi是他們一代的晚輩中，最經常問候他的人：「他隔天就會問我『軒公，你的演唱會怎麼了』；確診之後，三更半夜，因為他的日程也很繁忙，但也會問候『軒公，你今天覺得怎樣』，他與Tyson都有着很大的反差。」

Jeffrey魏浚笙在張敬軒確診期間打電話問功課，竟然因為討論音樂令軒公病況好轉。（《爆谷一周》節目截圖）

而在張敬軒確診期間，悉逢叱咤頒獎典禮，Jeffrey魏浚笙需要上台表演。在典禮舉行前兩三天，Jeffrey深夜致電軒公，除了關心病況，竟然順便「問功課」。Jeffrey在節目上憶述那一通電話時表示：「因為還有兩三日，我便打電話給軒公，我問『軒公，我想問你一個問題，你要認真答我』，誰知一問就兩個小時！」張敬軒笑指：「當時我發燒至超過39度，不過我發現一談到音樂，我就好多了，覺得沒那麼辛苦，也不覺過了兩個小時。」而Jeffrey則感謝張敬軒在病重期間，仍然逐句、隻字地修正他的唱功，甚至不理會自己確診，仍然用沙啞的歌喉示範。

Jeffrey魏浚笙特別感謝張敬軒帶病在身，仍然為他示範唱歌。（《爆谷一周》節目截圖）

軒公屋企挑機獻唱

張敬軒在節目上毫不吝嗇地稱讚Jeffrey魏浚笙的歌唱才華，亦提到第一次與Jeffrey見面，竟然被即場「挑機」，張敬軒表示：「我們第一晚見面，有個琴師彈琴。我其實都見過不少班門弄斧的人，我問『你唱我的歌嗎？唱哪一首？』他說要唱〈春秋〉，一首連我也怕的歌！」

Jeffrey魏浚笙在張敬軒家中，首次見面時便挑機唱一首連張敬軒也怕的歌。（《爆谷一周》節目截圖）

當晚張敬軒在家中宴請圈內好友，他更表示Jeffrey十分大膽：「你知道前面的觀眾有誰嗎？而且這些觀眾都第一次聽他唱歌，當晚有張叔平、古天樂、吳君如、陳可辛導演，很多圈內的前輩，但他又真的不害怕！」

Jeffrey魏浚笙在張敬軒家中獻唱當晚，觀眾有張叔平、古天樂、吳君如與陳可辛等資深演藝人物。（《爆谷一周》節目截圖）

「佢嗰種戇X……」

在《爆谷一周》節目上，張敬軒多次稱讚Jeffrey，但他亦笑指：「他平時像虐老一樣虐待我，本來不打算說他的好話。但偏偏他很討人喜歡，每個和Jeffrey工作過的人都知道，他是一個開心果，在片場中，他那種戇X是很討人喜歡的！這種特質很無添加！」雖然軒公罕有地在節目上爆粗，但其實也是為了更傳神地道出Jeffrey令人喜愛的地方。