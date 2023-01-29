體能之巔｜集結100位頂尖高手鬥智鬥力　秋成勳奪冠呼聲最高

有真人版《魷魚遊戲》的Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）日前上架後引起極大迴響，更成為香港點播排行榜第二位。節目集結100為體格頂尖的男女參賽，不分年齡、性別及職業，眾人通過重重考驗，爭奪體能巔峰的榮耀。

《體能之巔：百人大挑戰》日前上架已經登上本地排行榜第二位。（Netflix）

節目集結100位頂尖高手鬥智鬥力，最後勝出者能捧走3億韓元。（IG圖片）

主辦單位設計了不同關卡，除了有吊掛單槓，還有一對一搶球及摔跤等高難度關卡，擊敗所有對手的勝出者可獲得三億韓元（約190萬港元）。在100位參賽者當中，包括國家代表、綜合格鬥選手、健美運動員、亞洲第一位冰橇項目金牌選手、體操選手、水中爆破隊員、特種部隊、跆拳道選手等，亦有不少都是熟悉的面孔。

（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

秋成勳

現年47歲的秋成勳是前柔道國手，其後於2004年轉型為異種格鬥技選手，曾經贏過不少國際比賽。除了是頂級武術家，秋成勳一直保持著超強體能，今次參與比賽令節目有更高的娛樂性，有大批觀眾都表示是為了秋成勳而觀看節目。

車炫承

車炫承是一位舞者及模特兒，他曾與少女時代、BoA和T-ara等合作，以宣美的御用Dancer而有名，他憑參與《單身即地獄》第一季而爆紅，更被女粉絲成、稱為「朱古力Oppa」。車炫承在首回合搶球環節展現超強體能，為不少觀眾留下深刻印象。

尹誠彬

現年28歲的尹誠彬是2018年平昌冬奧金牌得主，作為亞洲第一位冰橇項目奪金的選手，是奪冠的熱門選手之一。

沈音燈

32歲的韓國健身女神沈音燈在IG上擁有近50萬人追蹤，身材超火辣。身為普拉提教練的沈音燈有經營YouTube頻道，追蹤人數已達121萬。

梁鵠善

奧運體操選手梁鵠善在韓國當了20年的競技體操選手，在2010年亞洲錦標賽、獲得金牌。

黃持訓

當了11年特種部隊的黃持訓是海軍特戰戰團的水中爆破戰隊，其後擔任狙擊手的H探員，體能絕對不能忽視。

金春理

金春理是現役健身運動員有17年健美資歷，同時亦是健身教練。

另外，健美運動員魔王馬善浩、前擊劍選手金叡顯、健身選手兼教練金恩知、17年女子摔角選手張恩實等超強人馬。