體能之巔︱吊掛單槓睇落好容易？　第一名吊足18分鐘嚇呆所有人

Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）集結了100名體格頂尖的男女，所有參賽者都是體壇各領域的高手，當中包括國家選手、海軍特戰隊、消防員、健美運動員、綜合格鬥選手等。眾人需要勇闖5大關卡，KO所有對手的終極勝出者，能捧走三億韓元（約190萬港元）！

《體能之巔：百人大挑戰》日前上架已經登上本地排行榜第二位。（Netflix）

《體能之巔：百人大挑戰》的參賽者不分年齡、性別或種族，比賽過程與《魷魚遊戲》很相似，參賽透過闖關比賽來進行淘汰，挑戰體能的關卡包括吊掛單槓、一對一搶球、重物移動等，除了考驗體驗及肌耐力，更需要鬥智。一眾參賽者為了強強對戰而不惜一切展開廝殺，對決場面極為刺激，未到最後一刻都不知誰勝誰負。

除了考驗體驗及肌耐力，更需要鬥智。（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

擁有超強體能都未必一定贏到。（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

在比賽正式開始前，大會將100名參賽者分配號碼後分成兩隊，並進行熱身遊戲半空吊掛單槓。玩法非常簡單，只要吊掛在單槓上，主要考驗參賽者的耐力，撐得愈耐愈好，而吊掛最久的就得到第一名。撐不住的參賽者就會掉進水池中，並根據吊掛時間來編排排名。

一眾參賽者需要在高壓的環境下比賽。（《體能之巔：百人大挑戰》畫面）

吊掛單槓睇落好容易？（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

可能有不少觀眾看到吊掛單槓關卡，都認為看起上來難度不高，但親身參與卻是另一回事。其實吊掛在單槓上的方法亦不能忽視，大部分的參賽者都選擇雙手緊抱單槓的方法，這個方法除了能運用上半身的肌肉之外，亦能以核心肌肉來穩定整個人。相反，以引體上升吊掛在單槓的參賽者，很短時間便掉進水中。

用錯方法就係咁先！（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

最後贏得第一名的竟然不是奧運級運動員或綜合格鬥金牌選手，而是吊掛在單槓上足足18分15秒的金民澈。有不少參賽者都表示對金民澈好不認識，更非常好奇他的身份。金民澈目前任職北漢山特殊高山救援隊，同時更是攀冰隊國家代表，每次上山進行救援時，都要背10至15公斤的背包，，所以要有足夠的力氣和良好的平衡感，他笑言：「我的肌肉不是健身練出來的，而是平常救人時鍛煉出來的，我會展現比任何人都優秀的體能。」