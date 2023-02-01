郭富城連續五年擔任電影節大使　「高興看到本地電影回復生機」

香港國際電影節協會今天宣布由金馬金像多元影帝郭富城連續第五年擔任電影節大使，而第四十七屆香港國際電影節（HKIFF47）的主題設計亦首度亮相。隨着防疫措施大幅放寬，社會幾近全面復常，HKIFF47亦將回歸一貫春季檔期，定於3月30日至4月10日，為期12天，並繼續以實體及網上混合模式舉行。

（香港國際電影節海報）

香港國際電影節自2019年起，闊別三年，今年協會將可再度重迎海外電影人訪港，與影迷會面交流。完整節目將於3月初公布。今次的電影節大使繼續是郭富城，並已連續第五年擔任。至於宣傳照就由國際著名視覺藝術家兼攝影師夏永康（Wing Shya），再度為郭富城拍攝宣傳照，默契十足。

對於續任電影節大使，郭富城表示非常榮幸且任重道遠，更熱切期待在電影節期間與海外同業重建聯繫，並認為：「無論是與觀眾抑或電影業內同儕，能夠再次面對面交流，是最好的溝通方式。」

（香港國際電影節海報）

郭富城亦認為2022年是香港電影界豐收的一年，許多新晉導演的作品票房與口碑皆成績理想。他表示：「很高興看到本地電影回復生機，且培養出不少幕前幕後的新動力，不單傳承港產片特色更另闢蹊徑自創新天，確實令人鼓舞。隨着世界各地逐漸走出疫情困境，電影更可扮演牽頭角色，引領我們重拾希望，一起發揮好好拍電影的精神，令香港電影百花齊放。」