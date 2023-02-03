杜琪峯首任柏林電影節評審　《吸血新世紀》姬絲汀史超域任主席

第73屆柏林電影節，將於今個月16日至26日舉行，大會昨日（2/2）公告評審團陣容，憑《吸血新世紀》（Twilight）走紅，近年拍下《史賓沙》（Spencer），32歲女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart）擔任評審主席，而評審團成員名單中，更喜見香港導演杜琪峯（杜Sir）。

杜琪峯是繼香港女星張曼玉後，第二位同時出任過柏林、康城、威尼斯影展主競賽評審的香港電影人。（資料圖片）

杜Sir向來是國際影展的常客，當中《黑社會》（2005）曾入圍第58屆康城影展競逐金棕櫚獎、《放‧逐》（2006）入圍第63屆威尼斯影展金獅獎、《復仇》（2009）亦再度競逐第62屆康城影展金棕櫚獎。而新監製作品，鄭保瑞編導、林家棟和楊樂文合演新片《命案》，已獲邀參加今屆柏林影展特別展映單元。

新監製作，鄭保瑞編導、林家棟和楊樂文合演新片《命案》，已獲邀參加今屆柏林影展特別展映單元。（《命案》劇照）

一向走冷酷路線的姬絲汀史釗活被批唔似戴妃，展露微笑後即刻親切得多。（劇照）

今次杜Sir獲選為主競賽單元評審，是繼香港女星張曼玉後，第二位同時出任過柏林、康城、威尼斯影展主競賽評審的香港電影人。而今屆除了姬絲汀史超域和杜琪峯外，其餘5位評審包括伊朗女星Golshifteh Farahani、羅馬尼亞導演雷杜祖迪（Radu Jude）、西班牙女導演Carla Simon、德國導演Valeska Grisebach及美國選角指導Francine Maisler。