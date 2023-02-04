星球大戰《曼達洛人》第三季3月啟播　BB尤達連The Rock都被征服

《星球大戰》原創劇集《曼達洛人》（Mandalorian）第3季即將於3月1日於Disney+獨家上線。（《曼達洛人》預告截圖）

全球影迷引頸以待、星球大戰全新原創劇集《曼達洛人》（Mandalorian），第3季即將於3月1日於Disney+ 獨家上線！今日最新發佈的海報以及花絮片段，展露了重量級幕後人員包括擔任首席編劇及監製的《鐵甲奇俠》（Iron Man）電影金牌監製人莊法來奧（Jon Favreau）、監製Dave Filoni及Rick Famuyiwa等分享參與製作《曼達洛人》的感受，台前幕後及觀眾皆為《曼達洛人》的成功感到無比雀躍，為倒數一個月迎接最新季度上線揭開序幕。

曼達洛人再次與古古及一眾戰友回歸到第三季劇集。（《曼達洛人》預告截圖）

由《曼達洛人》主角之一古古（Grogu）所掀起的「古古全球狂熱現象」，將劇集以及整個《星球大戰》系列作品的關注度及討論度帶到近年最高點。以可愛造型及無窮原力潛能成功虜獲全球大小影迷，被傳媒形容為「最能夠團結星戰迷的角色」：古古成為最新一代星戰觀眾的最愛，就好比R2-D2對上一代星戰粉絲一樣重要。事實證明古古的魅力非凡，無論於爆紅節目例如《阿森一族》、《Jimmy Kimmel Live！》登場之外，更同時佔據網絡世界。

《曼達洛人》在主角外，古古成為了觀眾的一大寵兒。（《曼達洛人》預告截圖）

觀眾們與古古交流不斷，其中更俘虜鐵漢演員「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）令他於個人Instagram上載將古古柔情擁入懷中的相片！元組級星戰演員「天行者」麥咸美（Mark Hamill）更於最新發佈的特輯短片中，稱古古為「The Breakout Star（冒起之星）」，見證古古橫跨新舊星戰迷甚至全球影迷的強大吸引力！

《曼達洛人》的小主角古古超萌，連The Rock狄維莊遜也被征服。（The Rock IG截圖）

隨着《曼達洛人》第2季最後一集「天行者」現身拯救Din Djarin一行人所帶來衝擊新舊星戰觀眾的高潮之後，2023年3月1日開始於Disney+ 獨家上線的《曼達洛人》第3季，將會為各位喜愛古古、喜愛星球大戰的粉絲帶來更震撼的劇情，敬請期待。

曼達洛人與古古一同回歸劇集。（《曼達洛人》預告截圖）

（《曼達洛人》預告截圖）

（《曼達洛人》預告截圖）

（《曼達洛人》預告截圖）