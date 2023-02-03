鐵達尼號︱占士金馬倫拍特備節目　實驗證明男主角Jack有機會生還

荷里活賣座導演占士金馬倫（James Cameron）執導的永恆愛情經典電影《鐵達尼號》（Titianic），將於2月9日在香港上映25週年重製版。

《鐵達尼號》25週年重製版將於2月9日在香港上映。（電影公司提供）

在重製版事隔四分一世紀後推出的同時，占士金馬倫亦與國家地理頻道（National Geographic）合作拍攝電視特備節目，透過實驗還原里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演的男主角Jack在結局時浸泡在寒冷的海水中，究竟有沒有生存的機率。

占士金馬倫在國家地理頻道的《鐵達尼號：25年後與占士金馬倫》中，與兩位動作特技演員一同利用實驗還原Jack與Rose的結局生存故事。（GMA Twitter影片截圖）

在節目中，占士金馬倫請來兩位動作特技演員，還原Jack與Rose（琦溫斯莉 飾）在電影結局的場面，更按足劇情上演與其他遇難乘客爭相求生的情節，測試Jack與Rose能否同時憑漂浮的木板門得以存活。

占士金馬倫在冷水池中，重置《鐵達尼號》結局Jack與Rose木板門上的同時生存的可能性。（GMA Twitter影片截圖）

在三輪實驗中，雖然Jack在第一次試驗中未能生還，然而在其餘兩次實驗中，Jack亦能存活到拯救隊前來救援。占士金馬倫總結實驗時表示：「Jack有可能生還，但實在牽涉太多變數，我認為他當時的想法是『我絕對不會做任何危害到她（Rose）的事』這是角色百分百真實的想法。」

占士金馬倫雖然以實驗證明了觀眾多年來的推測具有一定可能性，但仍然就角色設計的邏輯下，堅持劇情結局。（GMA Twitter影片截圖）

自《鐵達尼號》上映後，許多觀眾也對Rose攀扶的木門尺吋足以乘載Jack，作為最大的爭論點，而占士金馬倫在25年後透過實驗證明了可能性，但仍然在角色設定的邏輯上，堅持原來結局安排的結果。