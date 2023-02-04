毒舌大狀︱黃子華曬流利英語　棟篤笑曾指《法外情》英文亂咁譯

2023年香港賀歲電影《毒舌大狀》自大年三十上映以來，受盡觀眾歡迎，日前票房更衝破6300萬，成為港產片史上第4位！主演電影的黃子華吸金力特強之餘，亦終於能夠堂堂正正飾演大律師，由首部參演的電影《神算》飾演陰濕律師、電視劇《男親女愛》師爺余樂天後，憑《毒舌大狀》登上「律師生涯」的事業最高峰。

黃子華主演的賀歲電影《毒舌大狀》，票房日前衝破6300萬，成為港產片史上第4位！（《毒舌大狀》電影劇照）

黃子華在《毒舌大狀》中，在法庭橋段中有金句：「Everything is Wrong！」發音標準鏗鏘有力，令觀眾喜出望外。早年曾經留學加拿大修讀哲學的黃子華，其實英語基礎一直非常堅實，偶爾也會在棟篤笑上得以發揮，只是在最廣為觀眾認識的電視劇中，一直就未有發揮的機會，余樂天甚至成為「港式英語」先驅。

黃子華在《毒舌大狀》的法庭橋段內，以一句「Everything is wrong」成為電影點睛的金句之一，大曬流利英語。（《毒舌大狀》電影劇照）

關於黃子華在法庭上大曬流利英語，無獨有偶，黃子華亦曾於33年前首次舉行棟篤笑《娛樂圈血肉史》時，以一部法庭電影的大律師英語發音及翻譯不佳，發揮成笑話一則。在《娛樂圈血肉史》中，黃子華有不少笑話圍繞着過去身處娛樂圈的經歷。黃子華提及他接觸到很少角色，沒有人願意給他機會，亦列舉了不少心中「妒忌」的明星演員，他當時笑指：「好似劉德華我就唔妒忌佢喇，因為我真係覺得佢年輕、貌美、身材又正！但正因為咁，我就覺得華仔就要小心拍戲，唔好唔揀清楚就拍，如果唔係好易畀人整蠱！」

黃子華在1990年首次舉行棟篤笑《娛樂圈血肉史》，作為他在娛樂圈打滾多年的「劈砲大會」。（《娛樂圈血肉史》影片截圖）

當時，黃子華提及1985年由劉德華主演的法庭電影《法外情》，他笑指：「劉德華扮演一位大律師，就畀人整蠱！有場戲就講佢盤問一個精神科醫生，問咗佢一個非常專門嘅名詞，就係精神分裂。」黃子華表示「精神分裂」的英文「Schizophrenia」發音對他而言太深奧，於是請台下一位觀眾示範，更笑言：「唔係我講㗎！如果唔係劉德華以為我串佢就搞唔掂！」

黃子華在棟篤笑《娛樂圈血肉史》上，提及1985年由劉德華主演的法庭電影《法外情》。電影中，劉德華飾演的大律師在盤問精神醫生時，以英語問醫生「Schizophrenia」精神分裂是一種甚麼病。（《法外情》電影截圖）

黃子華當時便以此為笑話：「當時劉德華就問精神科醫生，你應該知道『碩士傲符溫尼亞』係咩病啦！」黃子華續指：「我完全冇誇張到，因為來回睇咗十次都係咁讀。但係呢個醫生就答『呢個係性變態嘅一種！』」

黃子華在棟篤笑上表示，《法外情》裡的精神科醫生竟然向劉德華表示「Schizophrenia」精神分裂是性變態的一種。（《法外情》電影截圖）

黃子華以此嘲笑當時法庭電影編劇對英語的胡亂翻譯，同時亦再自嘲一番：「華仔做嘅戲，我冇份做唔緊要！冇大律師做唔緊要，你畀個精神科醫生我做下好唔好？一係精神科病人我都唔介意！」

《娛樂圈血肉史》舉行後33年，黃子華終於在《毒舌大狀》裡如願以償，飾演一位大律師。（《毒舌大狀》電影劇照）

33年後黃子華如願以償，在《毒舌大狀》裡飾演前任法官兼大律師林涼水，除了在法庭上伸張正義，成為貧苦大眾的「法律俠」外，亦終於得到觀眾以票房投肯定的一票，成為《飯戲攻心》、《毒舌大狀》兩部高踞香港電影史上票房紀錄首五位的電影男主角。