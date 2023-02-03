香港國際電影節焦點影人鄭保瑞　19歲由場記做起建立暴烈暗黑風格

今日（3/2）公布《第四十七屆香港國際電影節》（HKIFF47）焦點影人，是本地影壇以暗黑暴力美學見稱的鄭保瑞。鄭保瑞自出道以來，他的影片皆極具個人風格，擅長塑造都市廢墟景象，深刻寫照社會的殘酷陰暗以及都市人在深淵掙扎求存。他把演員推向極限，對電影不懈追求，體現了美國電影學者大衞博維爾對港產片的評價：「盡皆過火，盡是癲狂」。

《第四十七屆香港國際電影節》焦點影人是鄭保瑞導演。（香港國際電影節提供）

本屆電影節將於2023年3月30日至4 月10日舉行，焦點影人回顧展將放映鄭保瑞執導的十二部作品，出版專題特刊，並與長期合作夥伴Moleskine攜手推出特別版筆記本。他亦將應邀出席香港名家講座，分享其創作心得。

在參展柏林並屢獲殊榮的近作《智齒》中，藉描寫低下階層掙扎求存。（《智齒》劇照）

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「鄭保瑞由場務逐步晉身導演及監製，是香港影壇孕育成長的表表者。由靈異恐怖、心理驚慄以至動作電影，鄭保瑞在商業類型片中往往愛走偏鋒，滲進個人特色，以至在地情懷。他的電影展現強烈視覺風格，刻劃的人間煉獄令人震撼，卻總未忘在黑暗中存留救贖的希望。我們很榮幸能夠邀請他成為第四十七屆香港國際電影節的焦點影人。」

年幼從澳門移居香港的鄭保瑞，十九歲進入電影圈，入行初期擔任場記，並先後跟隨林嶺東、劉偉強、馬偉豪、葉偉信、杜琪峯等擔任副導演。面對香港複雜多變的環境，箇中的體會反映於日後創作的悲觀主調。1999年首次編導數碼影片《第一百日》，描繪殘缺家庭的奇異遭遇，已可見其後作品關注的主題。

電影《恐怖熱線之大頭怪嬰》，由都市傳說大頭怪嬰改編而成，以詭異氣氛取勝。（網上截圖）

2000年開始，鄭氏憑靈異片《恐怖熱線之大頭怪嬰》及驚慄片《熱血青年》嶄露頭角，其後執導的《愛‧作戰》及由林嘉欣、舒淇主演的《怪物》，把人性衝擊分別移植到糾結的愛情及家庭關係之上，個人風格逐步成形。及後拍成的兩部極端黑色暴力電影《狗咬狗》及《軍雞》，把主角拋進冷酷荒涼的絕境，顯現原始的求生欲望，進一步確立其粗獷而暴烈的暗黑風格。

《殺破狼II》更獲香港電影金像獎最佳動作設計獎。（《殺破狼II》電影劇照）

加入銀河映像後，拍成入選威尼斯影展競賽單元的《意外》及《車手》，利用擠迫都市空間營造壓迫感，凸顯角色龐大心理壓力；葉璇更憑前者獲香港電影金像獎最佳女配角獎。在《殺破狼II》，鄭保瑞將為救愛女不惜一切的獄警推向深淵，一場獄中暴動戲看得人熱血沸騰，獲香港電影金像獎最佳動作設計獎。在參展柏林並屢獲殊榮的近作《智齒》中，藉描寫低下階層掙扎求存，把宗教意象、寬恕與贖罪的主題，融會於黑白反差的強烈影像風格中，其獨步影壇的暴力美學發揮到淋漓盡致。

除了執導電影，鄭保瑞近年亦致力提拔新晉，監製多部新導演作品，包括劉浩良的《衝鋒車》、黃慶勳的《麥路人》及劉國瑞的《白日青春》等。