給十九歲的我｜導演張婉婷向女學生阿聆道歉：你開心返啲啦！

由導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，早前因為未取得其中一名學生「阿聆」的同意書下公映引發極大的爭議，事件發酵一日醜聞愈挖愈多，上月她在電台節目中自爆為了電影不惜到日本偷拍單車賽，連港隊單車運動員李慧詩亦公開批評，自己在未知會的情況下無故「被出鏡」，又揚言「這部電影我不會看」。該電影今日起暫停公映，張婉婷承認自己溝通不足，今日（6日）在電台節目訪問上向阿聆親自道歉稱：「阿聆你開心返啲啦，我哋𠵱家唔做㗎喇。」



《給十九歲的我》導演張婉婷。（資料圖片）

張婉婷出席商台節目時表示，事先知道阿聆只接受電影包場或在電影節放映，不希望公開播放，但早前優先場觀眾對電影及一眾角色反應正面，故認為公映不會有負面影響。她又表示「唔可以用法律『撻』啲女仔」，並認為校方在這方面有做到，她承認自己事件中，於「情」這個方面做得不足從而令到主角感到困擾，並就此道歉。張婉婷又提到，拍攝過程中有主角中途表示想放棄拍攝，她當時表示只要主角不想拍攝就可以隨時離開。

張婉婷導演與《給十九歲的我》一眾女學生（右起）：阿佘 (佘麗薇）、雀仔（倫凱頤）、Jenny馬燕茹、Madam（羅曉淳）及Shirley（陳可兒），左一則為拍攝期間時任英華女校校長李石玉如女士。（陳順禎 攝）

另外，張婉婷表示電影公司提出想將紀錄片發行時，曾向五名女主角轉達訊息，並理解留下來的主角都接受發行紀錄片。她承認，與女主角就公開放映的理解可能有不同，然而她作為電影人，公開放映在戲院進行屬正常，但學生們則可能對此有其他理解。