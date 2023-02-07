風再起時︱翁子光發2000字回應網民評論　引用梁朝偉睿智安慰

由梁朝偉、郭富城主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》，2月5日於中國內地正式上映，首日開畫票房已達人民幤1400萬元，累計至今已超過人民幣3500萬元。《風再起時》甫一上映，便吸引網民廣泛討論，有中國網民以諧音「伊託答辯」（一坨大便）批評電影，引起翁子光的注意，表示受到侮辱，於是發布長達2000字文章回應。

以60年代四大探長故事為藍本的《風再起時》，圍繞兩大探長磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾）的事跡，由拍住上的好兄弟因心病出現分歧，一夜間變成敵對。而兩位影帝更是首次同框，大有火花（《風再起時》劇照）

翁子光在文章〈我和我的《風再起時》〉中，提到電影的艱辛籌備：「從2016年的籌備到2017年的拍攝，2018年從長達5個小時剪到3個小時45分鐘的初剪，然後就是歷時五年的准映證等待，一直在盼望，這個無論在拍攝期以至後期，都耗盡了我身心之力的電影，終於上映。」而他亦感謝每一個好友、影評、影迷的評價，以及參與電影的一眾工作人員。

《風再起時》的導演翁子光，在文章開首便感謝他的好友、影迷、影評人及每一位參與電影製作的工作人員。（葉志明 攝）

然而，網民的「伊託答辯」卻令他頗受侮辱，翁子光表示自己尊重觀眾，亦平等地看待來自中國大小城市的觀眾，但仍然大方地向該為觀眾道歉：「對不起，我不覺得『伊託答辯』好笑，但讓你們有這感受，對不起，如果你們在路上遇見了我，我親身跟你們陪個禮。」

翁子光在文章中亦分享指《風再起時》或許與主流觀眾期待的港產「動作猛片」有所出入，亦不希望在宣傳工作中欺騙觀眾，他表示：「這不是一部大家常見的商業動作港片，這是一部賦香港情懷的言情歷史電影，這個說法也許不好賣，但我相信它有它的觀眾，有它的知音。」

《風再起時》由兩大影帝梁朝偉和郭富城主演，翁子光表示電影的風格與中國觀眾過往期待的港產「動作猛片」有所不同。（《風再起時》微博圖片）

文末，翁子光提及《風再起時》在內地上映後，曾向主演之一的梁朝偉報憂，亦分享了梁朝偉精簡而睿智的回覆，他表示梁朝偉安慰說：「所有的電影都是一場實驗，讓我們變得更好」，翁子光對梁朝偉在短短18字所表達的心意與智慧，表示衷心的感謝。